Сегодня в церкви вспоминают человека, который прожил идеальную жизнь

13 августа православная церковь отмечает праздник в честь праведного Евдокима Каппадокиянина. Его почитают как одного из покровителей и молитвенников пред Богом семейного очага.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с историей жизни праведного Евдокима.

Покровитель родился в Каппадокии и жил в IX в в царствование императора Феофила. Он был сыном благочестивых христиан Василия и Евдокии. Свою жизнь Евдоким присвятил в угоду Богу и помощь ближним.

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Дав обет безбрачия и девственности, он избегал разговоров с женщинами и не смотрел на них. Исключением была матерь, которую он уважал. За добродетельную жизнь император назначил святого Евдокима правителем Харсианськои области. Выполняя свои обязанности как Божий слуга, праведный Евдоким управлял людьми и судил их справедливо и с кротостью, заботился о бедных, о сиротах и ​​вдовах, был защитником обиженных. Личные христианские подвиги, которые он нес втайне, были известны только Богу.

Автор: tsn.ua Евдоким угодил Богу своей идеальною жизнью

Евдоким угодил Богу своей идеальною жизнью. Поэтому Господь призвал его в 33-летнем возрасте. Лежа на смертном одре, святой Евдоким завещал положить его в гроб в той одежде, в которых застанет его смерть. Он попросил выйти всех присутствующих из комнаты. А сам обратился к Господу в молитве, чтобы смерть его никто не видел. Люди похоронили его, как он завещал. Сразу же после смерти праведного Евдокима над гробом его стали происходить чудеса, многие больные исцелялись.

Мать и отец Евдокима после смерти переселились в Константинополь. Через 18 месяцев из Константинополя пришла поклониться мощам мать святого Евдокима. Она приказала снять камень, откопать землю, открыть гроб. Все увидели лицо святого, светлое, как живое, совсем не тронутое тлением. Гроб с мощами вынесли из земли наверх. Святого переодели в новую одежду. Мать хотела взять мощи сына в Константинополь. Там они были положены в серебряной раке в церкви Пресвятой Богородицы, построенной родителями праведника.

Что нельзя делать

Стоит воздержаться от веселья и развлечений;

не рекомендуется есть жирную пищу;

категорически запрещено 13 августа отказывать в помощи.

13 августа день Евдокима. В народе отмечают заговенье Евдокима перед Успенским постом. Этот пост не считался голодным, потому что он приходился на лето, и выбор блюд, которые можно есть, радовал разнообразием. Люди в этот день ели хлеб, свежие овощи, плоды и ягоды. Особой популярностью пользовалась репа - свежая, вяленая, пареная.