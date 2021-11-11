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пятница, 12 ноября 2021 05:01

Сегодня в церкви чествуют мучеников, которых жестоко пытали за Христа

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12 ноября православные христиане чествуют священномученика Зиновия Эгейского и его сестру Зиновию. Они пострадали в 285 году в Киликии.

Gazeta.ua предлагает узнать подробнее о мучениках.

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Святые Зиновий и Зиновия раздали свое имущество, унаследованное, бедным. За благотворительность и святую жизнь Господь наградил Зиновия даром исцеления разных болезней. Вскоре он был избран епископом христианской общины в Киликии.

В святительском сане святой Зиновий распространял христианскую веру среди язычников. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, епископ Зиновий был схвачен первым. Его доставили на суд правителю Лисия. Чтобы сохранить жизнь, епископу было предложено поклониться идолам.

Автор: ukr.media
  12 ноября: память мученика епископа Эгейского Зиновия и мученицы Зиновии
12 ноября: память мученика епископа Эгейского Зиновия и мученицы Зиновии

"Эта временная жизнь без Христа не есть жизнь, но смерть; я лучше предпочитаю претерпеть временные мучения за моего Творца, а потом с Ним вечно жить, чем отказаться от Него ради временной жизни, а потом вечно мучиться в аду", - ответил святой.

По приказу Лисия, святителя прибили к кресту и начали пытать. Сестра епископа увидела страдания брата и бесстрашно исповедовала перед гонителями свою веру во Христа, за что также была предана мучениям.

Святые остались в живых после пыток на раскаленных листьях металла и в кипящем котле.

Священник по имени Гермоген тайно похоронил тела святых мучеников.

Тропарь

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего, имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости, тех молитвами спаси души наша.

12 ноября в народе отмечают Синичий праздник или день рыбаков и охотников. Сегодня мастерили кормушки, подкармливали синички и верили, что если они залетят во двор, то в доме будет счастье.

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