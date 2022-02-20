"Сегодня ударная группировка России, где они окружили Украину, не сформирована" - Резников

Министр обороны не верит, что Россия нападет на Украину в ближайшие дни. Фото: Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что пока Российская Федерация не сформировала ударную группировку.

Об этом он сказал в эфире "ТСН. Тиждень".

"Сегодня ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте, где они окружили Украину, пока не сформирована. Поэтому говорить о том, что там будет завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд, неуместно", - подчеркнул министр.

Но кроме этого Резников отметил, что угроза для Украины есть.

"Но это не значит, что низкие риски, это не значит, что нет угрозы. Угроза существует с 2013 года", – говорит министр обороны.

Глава Минобороны отметил, что украинская разведка с разведкой стран-партнеров следят за событиями и готовы к любому развитию.

Украинские вооруженные силы готовы с любой стороны держать удар. Мы готовы, у нас есть все боевые части в полной готовности. Потому у нас нет никакой неожиданности", - акцентировал министр.

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Также Украина будет наблюдать за заседанием Госдумы РФ. Там 22 февраля будут рассматривать украинский вопрос.

"Давайте смотреть на 22 число, у них там какое-то шаманское событие, где они с бубнами будут собираться и, возможно, принимать какие-то интересные глуповастые решения. Но я думаю, что эти решения приведут к отказу от Минских соглашений со стороны Российской Федерации. Мы наблюдаем за этим", - сказал министр.

Украинцам в целом в стране в этот момент ничего не угрожает. Есть угрозы жителям прифронтовых территорий, где стреляет российский оккупант. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в Верховной Раде на вопросе к правительству 18 февраля.