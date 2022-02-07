Сегодня удачный день для одиноких людей – как найти вторую половинку

Если утром разлить молоко – жди хорошее известие. Фото: pixabay.com

7 февраля православная церковь упоминает святителя Григория Богослова. Он был Патриархом Константинопольским, помогал нуждающимся и заботился о больных.

В народе этот праздник называли Григорьев день, а самого святого - Зимоуказателем. Сегодня по явлениям природы предсказывали погода на следующий год.

Веровали, что сегодня удачный день для одиноких людей. Молящиеся 7 февраля скоро встретят свою вторую половинку.

Также в этот день следует делать добрые дела и вдохновлять других людей на хорошие поступки. Полагают, что чем больше сделаешь добра сегодня, тем больше шансов на спасение души после смерти.

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Однако хвастаться поступками нельзя, ведь они не засчитаются или можно сглазить семью. Также предки верили, что все, сказанное 7 февраля, обязательно сбудется.

Народные приметы:

- Снег выпал - зима не будет дальше суровой.

- Если синицы щебечут во дворе - будут сильные морозы.

- Какой день до обеда - такими будут декабрь и январь следующего года.

- Сильный снегопад - будет ранняя осень.

День ангела сегодня отмечают люди с именами Анатолий, Александр, Петр, Григорий, Владимир. На именины нужно посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.