Сегодня спасают души - церковный праздник 30 мая

30 мая православные верующие чтят память апостола из числа 70-ти Андроника и святую Иунию. К ним принято молиться о спасении грешных душ.

Gazeta.ua предлагает читателям больше узнать об их жизни и вере.

Автор: unian.ua 30 мая - день памяти святого апостола Андроника и его жены святой Иунии

Андроник и его помощница Иуния были родственниками апостола Павла и сподвижниками в его апостольских трудах. О них он упоминает в послании к Римлянам. Андроник был епископом Сирмии Панноньськои, но проповедовал и в других странах. Он обратил в христианство множество язычников, разрушал языческие храмы, строил церкви, творил чудеса, например исцелял людей.

Со службы в честь этих святых известно, что они мученически пострадали за Имя Христово. В V в во времена императоров Аркадия и Гонория, их святые мощи были найдены в пригороде Константинополя вместе с мощами других мучеников. Впоследствии на этом месте был построен величественный храм.

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Тропарь

Апостолы святые, молите Милостиваго Бога, да прегрешений Оставление подаст душам нашим.

В воскресенье, 30 мая, именины отмечают владельцы таких имен Андрей, Евдокия и Степан. Поэтому не забывайте поздравить родных и знакомых с Днем Ангела. Gazeta.ua предлагает ознакомиться со значениями этих имен и выбранной хорошее поздравление для именинников.