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четверг, 10 июня 2021 08:22

Сегодня Солнце станет черным: прямая трансляция уникального явления

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Сегодня Солнце станет черным: прямая трансляция уникального явления
В Киеве затмение можно увидеть начиная с 13:26. Фото: pixabay.com

Сегодня состоится редкое солнечное затмение. Иначе его называют "огненным кольцом". Месяц слишком мал, чтоб полностью закрыть собой Солнце. Поэтому будет видно ореол вокруг двух объектов.

Наблюдать затмение смогут жители 60 стран, среди которых и Украина. В Киеве затмение можно увидеть начиная с 13:26. Максимальной фазы достигнет в 14:15 и закончится в 15:03. При этом солнце закроется на 12%.

Королевская обсерватория в Гринвиче проводит прямую трансляцию солнечного затмения. Астрономы обещают лучший вид на частичное солнечное затмение в Британии. Начинается стрим 10 июня в 12:05.

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Еще две трансляции проводят CosmoSapiens (начинается 10 июня в 10:00) и Timeanddate (начинается 10 июня в 12:00).

0 июня завершится коридор летних затмений. В этот день Солнце станет черным. Астрологи утверждают, такое явление негативно повлияет на людей. Солнечное затмение в большей степени затрагивает внешний мир. Лунное было 26 мая. Таким образом, между двумя затмениями мы движемся от внутреннего диссонанса к внешнему. Чем ближе будет дата затмения, тем сильнее оно будет ощущаться, и тем больше сил может отнимать.

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Дата
10
июня

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