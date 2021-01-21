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четверг, 21 января 2021 07:46

Сегодня отмечают День объятий. Но лучше воздержаться - карантин

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Сегодня, 21 января, православные христиане отмечают День Емельяна Зимнего. Иначе праздник известен как Международный день объятий.

В этот день следует придерживаться определенных запретов, а вот народные приметы подскажут, какой будет жизнь в новом году.

История праздника

Святой Емельян (Зимний) - один из первых христианских исповедников и епископов. В этот день говорят: "Емельян - Божьим святому озаренный".

Автор: facedobra.com
  21 января отмечают Емельяна Зимнего
21 января отмечают Емельяна Зимнего

Согласно преданию, Емельян жил в IX веке во времена правления Льва Армянина и служил епископом Кизичеським. Император вел борьбу с почитанием икон, Емельян попал к нему в немилость. Лев Армянин предлагал ему перестать заниматься почитанием, на что епископ ответил отказом. Он возразил правителю, что эти вопросы должна решать церковь, а не государь император.

За свою непослушание Емельян был заточен в тюрьму и лишен сана. Он не отрекся от учения святых отцов и умер в заключении.

Сегодня принято чествовать крестников и крестных, а также посещать кумовьев и собираться за пышным столом.

Международный день объятий

По традиции, 21 января нужно чаще обнимать друзей и родных. Можно подарить свои объятия и незнакомым людям.

Если верить легенде, во время объятий люди обмениваются душевным энергией и заряжаются теплом. Психологи считают, что в процессе такого ритуала дружеского прикосновения создается ощущение безопасности и комфорта.

Автор: pixabay.com
  В Международный день объятий устраивают масштабные флешмобы
В Международный день объятий устраивают масштабные флешмобы

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Приметы на 21 января

Если на Емельяна дует южный ветер, значит, летом будет много гроз. Северный ветер обещает холодные дни.

Если ветра совсем нет, то лето будет теплым и почти без осадков.

Какой будет погода 21 января - таким и будет август.

Снегопад этого дня предсказывает дожди, а солнечная погода - к жаркому лету.

Если 21 января хорошо принять и угостить кумовьев, то дети будут расти здоровыми и счастливыми.

Плохой приметой этого дня является варка киселя.

В первой половине дня категорически запрещено работать. Все дела стоит перенести на вечер.

В этот день нельзя покупать веревки - к беде.

19 января отмечали Крещение или Богоявление - один из древнейших христианских праздников. Этим праздником заканчивается Рождественско-новогодний цикл. В Украине Крещение имеет свои обычаи и традиции.

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Дата
21
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