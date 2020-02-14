Сегодня отмечают день компьютерщика: самое интересное о празднике

14 февраля отмечают День компьютерщика. Фото - terminovo.te.ua

14 февраля, кроме Дня святого Валентина, отмечают и профессиональный праздник - День компьютерщика.

Именно в этот день в 1946 году заработал первый рабочий электронный компьютер ENIAC I. До него были только прототипы и экспериментальные модели.

ENIAC стал первым компьютером, который решал реальные практические задачи: обсчитывал баллистические таблицы армии. Кстати, именно от ENIAC современные компьютеры унаследовали двоичную систему исчисления.

Традиции праздника

Дня компьютерщика Единой концепции праздника нет до сих пор. Чаще всего небольшие фирмы, связанные с техническими или информационными вопросами компьютерной техники, устраивают корпоративы. Компьютерщики собираются вместе и за "сладким столом" обсуждают работу. В крупных корпорациях для сотрудников накануне праздника устраиваются тематические семинары, приглашаются профессионалы своего дела, которые рассказывают о новых технологиях или методах работы.

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Интересные факты о мире компьютеров

- В 1982 году, по версии американского журнала Time, компьютер стал "человеком года".

- У специалистов компьютерной сферы несколько профессиональных праздников в год. 13 сентября отмечается День программиста, в последнюю пятницу июля — День системного администратора, 9 сентября - День тестировщика.

- В США в 1984-1999-х было продано персональных компьютеров больше, чем автомобилей.

- Символ "@" в Украине называют собачкой, во многих других странах - улиткой или обезьянкой.

- В Великобритании в 2006-2013-х вышел телесериал "Компьютерщики" о проделках трех специалистов службы поддержки информационных технологий.

- В 1998 году в Китае двух хакеров, которые взломали компьютерную систему банка и похитили $31 тыс., приговорили к смертной казни.

14 февраля чествуют День святого Валентина. Его считают покровителем всех влюбленных. Праздник берет начало в 269 году. Тогда римский император Клавдий II запретил жениться военным. Считал, что личная жизнь мешает службе. Несмотря на запрет, молодой священник Валентин, вопреки указу, тайно венчал влюбленных. Тогда Клавдий приказал казнить его. В тюрьме Валентин ждал исполнения смертного приговора. За решеткой он влюбился в дочь тюремщика Юлию. Девушка была слепа. Священник исцелил ее. А перед казнью оставил для нее письмо с подписью "Твой Валентин". Церковь канонизировала священника. В 496-м папа римский Геласий I установил День святого Валентина - 14 февраля.