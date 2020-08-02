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воскресенье, 02 августа 2020 11:05

Сегодня отмечают День Ильи: история праздника, традиции и запреты

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Автор: tsn.ua
  2 августа украинцы отмечают День пророка Ильи
2 августа украинцы отмечают День пророка Ильи

2 августа украинцы отмечают День пророка Ильи - дохристианский народный праздник.

Илью в христианстве называют наиболее почитаемым святым Ветхого Завета, повелителем плодородия, дождя и молний, ​​ибо празднуют этот день по-особенному. Он родился за 900 лет до рождества Христа, поныне его считают примером целомудренной жизни. Илья вел борьбу с идолопоклонством, а также совершал чудеса.

Илья служил царю Ахаву, который, в свою очередь, поклонялся Ваалу (солнцу). Илья, по слову Господа, призвал людей обратиться к истинному Богу, иначе царство постигнет голод. Царь не послушал пророка, и в стране настала засуха. Через год Илья снова объявил людям о том, что все беды происходят из-за поклонения Ваалу. Чтобы "разбить" заблуждение израильтян, Илия предложил сделать два жертвенника: один Ваалу, а другой Богу, и сказал: "Принесем жертвы, и если огонь с неба сойдет на жертвенник Ваала, значит, он истинный Бог, а если нет, то идол" .

Согласно преданию, пророка живым забрали на небо. Туда он помчался на огненной колеснице, запряженной четырьмя белыми лошадьми, оставив после себя своего духовного ученика Елисея. Считается, что на небе Илья ждет второго пришествия Христа, чтобы снова вернуться на землю.

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Традиции на Ильин день - что нельзя делать

Нельзя выполнять сельхозработы, пускать домой бездомных животных, потому что считается, что в этот день они представляют собой нечистую силу. Выгонять скот на пастбища - могут загрызть волки; стоять под деревьями при грозе; купаться в водоемах.

Почему нельзя купаться на День Ильи

Купание на День Ильи попало под запрет из-за того, что, согласно поверью, Илья-пророк в реках воду мутит, после чего она становится холодной. В народе говорят: "До Ильи люди купаются, а потом с озером прощаются".

Также люди верили, что нечисть прячется от Ильи в воде. Тех, кто осмелится зайти в реку, русалки и водяные тянут на дно. Также предки верили, что купание на День Ильи грозит тяжелыми болезнями.

Православные верующие в августе 2020 отмечают несколько больших праздников. В частности, Медовый Спас, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы.

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Дата
02
августа

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