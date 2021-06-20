Сегодня отмечают большой церковный праздник

Голубь в христианстве является символом Святого Духа. Он несет весть о Божьей милости. Злые духи могут принимать любой облик, кроме этой птицы. Фото: tues.ru

Сегодня верующие почитают Святого Духа. Праздник отмечают православные и греко-католики на 51 день после Пасхи или в понедельник, следующий за воскресным днем ​​Святой Троицы и Пятидесятницы.

Этот день является церковным праздником в честь третьего Лица Троицы. Согласно православному учению, сегодня на апостолов Христа сошел Святой Дух, чем явил попечение Триединого Бога: Бог Отец творит мир, Бог Сын искупает людей от рабства дьяволу, а Бог Дух Святой освящает мир через Церковь. Именно Святой Дух помогает людям познать истинную веру, мудрость и добро.

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Церковники сегодня советуют сходить в церковь или прочитать молитву дома перед иконами. Покаяться в грехах, попросить здоровья родному и упокоения душам усопших.

Также карще отложить тяжелую работу. Посвятить себя семье.

Сегодня, 21 июня, по Церковным православным календарем День Яногола отмечают Василий, Константин и Павел. Gazeta.ua предлагает больше узнать о происхождении этих имен и выбрать поздравление для именинников.