Сегодня нельзя умываться и принимать подарки у чужих

20 січня традиційно починався період зимових весіль. Фото: svadba-spank.ru

20 января украинцы отмечают Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, которого давно считали покровителем сельского хозяйства. Еще ему молились об избавлении от головной боли. В народе говорили, что в этот день середина зимы о весне весть подает.

Иоанн был последним библейским пророком, который предсказал приход Иисуса Христа. Он осуществлял ритуальное очищение водой (крещение), а также призвал людей к покаянию.

Сегодня - второй день после Богоявления, который в народе называют Крещением. Поэтому, сегодняшние традиции связаны с освященной водой. Ее пьют натощак, чтобы на весь год запастись крепким здоровьем.

Этот день стоит провести со своей семьей. Если собраться всем вместе - семья будет дружественная и прочная.

На Ивана наши предки совершали обрядовое кормления скота. Домашних животных, "чтобы хорошо водились", угощали хлебом с солью или блинами, которые остались от рождественского стола.

Переставали действовать некоторые запреты: снова можно было прясть, ткать, шить шерстяными нитками, резать скот. Начинался зимний мясоед.

Этот день в народе называли еще "Иван Бражник" и Зимним свадебник. С 20 января и до Масленицы играли свадьбы и зазывали сватов. Этот период называли "свадебными недели". Если в Святки молодежь только веселилась, то, начиная с этого дня, на посиделки было принято приходить с работы: "После Ивана Предтечи кто не работает, того бьют в плечи".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 20 января: астролог сделала потрясающий финансовый прогноз

Есть в народе и приметы, связанные с 20 января:

- Если эхо далеко слышно - надвигается мороз. Яркое солнце в полдень - к ранней весне. Если идет снег - будет идти в течение всей Масленицы;

- Если в этот день ясно, то лето будет засушливое, а осадки или туман над водой предвещают хороший урожай зерновых. Если веет южный ветер - лето будет строгое;

- Если в этот день Вы увидели мышь, то это говорит о скором пополнении в семье. Если 20 января крестить малыша, то он будет счастливым.

Существовали у наших предков и запреты на этот день.

- Считалось, что на Иванов день нельзя умываться - потому как смывается защита и человека могут обмануть;

- Лучше ничего не занимать соседям, ведь можно отдать счастья. Желательно ничего не поднимать с дороги, ведь найденная вещь может принести несчастье. В этот день также не принимают подарков от чужих людей.

Тем, кто родился 20 января, рекомендуется носить янтарь - именно этот камень будет оберегом: приносить удачу и хранить от невзгод. Считается, что сегодняшние именинники имеют горячий нрав.

Неделя с 20 по 26 января окажется богатой на события. В понедельник вечером Солнце перейдет к знаку Водолея.