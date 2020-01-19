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Гороскоп на неделю: когда начнется настоящий год Крысы

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Гороскоп на неделю: когда начнется настоящий год Крысы
Легко будет избавиться от вредной привычки, сбросить лишний вес, попрощаться с людьми, которые портят вам жизнь. Фото: astrozodiac.net

Неделя с 20 по 26 января окажется богатой на события. В понедельник вечером Солнце перейдет к знаку Водолея. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будем наблюдать снижение давления, головокружение, - говорит астролог. - Устройте себе разгрузочную диету. Легко будет избавиться от вредной привычки, сбросить лишний вес, попрощаться с людьми, которые портят вам жизнь. С 24 на 25 января будем иметь молодой месяц, начнется год Крысы по китайскому календарю. Не стоит расширять бизнес и брать на себя чужие обязанности. Желательно ликвидировать задолженность, чтобы она не умножалась и не наносили ущерба в течение года".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Неделя будет полна порывов и разочарований. Не испытывайте судьбу. Наведите порядок в финансах. Если денег не хватает, задумайтесь, где можно заработать больше. Приятные сюрпризы ждут вас в выходные.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Лучше дела пойдут вечером. Задержитесь на работе. Хороший период для приобретения компьютеров. Появятся новые поклонники. Самоуверенность и умение подать себя с правильной стороны помогут найти свою пару.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Ранее поднимайте себя с кровати, больше двигайтесь. Не стоит спешить. Сильная ваша сторона - интеллект. Ищите надежных партнеров. Следите, под чем ставите подпись. Отложите смену места работы и проживания.

Рак (22 июня - 22 июля)

Не оставляйте без присмотра работающей бытовой техники, если не хотите нанести себе ущерб. Друзья могут пытаться познакомить вас с кем-то. Навязанные отношения быстро исчерпают себя.

Лев (23 июля - 23 августа)

Много будете планировать, и мало что успеете. Отложите дела, которые могут подождать. Хватит сил и энергии, чтобы завершить проекты, которые начали. Не берите на себя роль наставников. Многих это будет раздражать.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Руководство восхищается вами. Заработаете больше, чем ожидали, если останетесь последовательными. Активно просчитывайте каждый свой шаг. Покоя в доме ждать не стоит. Окружающие будут нервными. Помогите родным преодолеть эмоциональные затруднения.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Ограничьте круг своих интересов. Не берите слишком много обязанностей на себя. Позаботьтесь о сбережениях. Крупных покупок планировать не время. Сохраняется хорошее настроение.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Главная задача сейчас - покинуть все, что тянет на дно, и взяться за дела, которые приносят деньги и удовольствие. Финансовая ситуация - сложная. Потребности превышают реальные заработки.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Срываются переговоры и договоренности. Не планируйте слишком много. Откажитесь от лишнего. Оставьте под своим контролем лишь те дела, без которых не представляете своей жизни. Не стоит начинать ремонт.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Зря расширяете круг знакомств. Вокруг немало желающих нанести вам вред. Держитесь людей, с которыми работаете не один год. В сердце будет царить весна. Признавайтесь любимым. Благодарите за то, что делают вашу жизнь интересной и яркой.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Попробуете себя в новой роли. Демонстрируйте свои силы и умение с субботы. Вами будут восхищаться. Начнется принципиально новый этап в жизни. Можно менять профессию.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Многое мешает вам быть более активными. Постоянно придется что-то кому-то доказывать и отстаивать свое право заниматься любимыми делами. Задумаетесь над сменой имиджа. Действуйте без сомнения. Подберите новый гардероб, сделайте прическу.

В Украине и по всему миру фиксируют аномальную зиму. Над украинской территорией находится антициклон, который не пропускает снег.

Автор: Gazeta.ua
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