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Сегодня начинают праздновать Масленицу: традиции и запреты дня

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Сегодня начинают праздновать Масленицу: традиции и запреты дня
Народные гуляния продолжаются неделю. Фото: lifeimg.pravda.com

Масленица - древний славянский праздник, символизирующий проводы зимы и ожидание весны. Празднование длится неделю и завершается Прощеным воскресеньем.

Какие есть традиции празднования и что нельзя делать в этот праздник, сообщает 24 канал.

Празднование Масленицы привязано к Пасхе. От даты Пасхи высчитывают 48 дней - это Великий пост, а потом еще неделю, самой Масленицы. В 2019 году Масленица будет с 4 марта по 10 марта включительно.

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Неделю гуляний делят на два периода. Узкая Масленица - понедельник, вторник и среду. Широкая Масленица - четверг, пятница, суббота и воскресенье. Хозяйственной работой можно заниматься первые три дня. С четверга все работы прекращаются. Каждый день Масленицы имеет свое название и назначение.

Понедельник, 4 март - первый день Масленицы - "встреча". В этот день делают ледяные горки. Верили, что чем дальше катятся сани и чем громче смех над ледяной горкой, тем лучшим будет урожай.

Вторник, 5 мартом - "заигрывания". В этот день принято заводить веселые игры и угощать за организованные веселье блинами.

Среду, 6 Марта - "лакомка". Все хозяйки этого дня готовят различные вкусности в больших объемах и украшают ими богатый стол.

Четверг, 7 марта - "разгуляй". С этого дня Масленица разворачивается во всю ширь - гуляют с утра до вечера, водят хороводы, поют песни.

Пятницу, 8 марта - "тещины вечера". День направлен на ускорение свадеб и содействие молодежи в нахождении себе соответствующей пары. Зятья приглашают в гости своих тещ - угощают их блинами.

Суббота, 9 марта - "золовкины посиделки". В этот день молодая невестка приглашает своих родных к себе.

Воскресенье, 10 март - "Прощеное воскресенье". В этот день принято просить прощения у всех близких за свои проступки. Светлый день перед началом Великого поста.

С 11 марта гуляния прекращаются, поскольку в силу вступает Великий пост, который продлится до 28 апреля - Пасхи.

Масленица в Украине отмечается как праздник Колодий. Один является заимствованным и навязанным в советские времена, а другой - неотъемлемым украинским праздником.

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