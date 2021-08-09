Сегодня молятся святым апостолам. Церковный праздник 10 августа

10 августа православная церковь чтит память двух из 70 апостолов - Прохора и Пармена. Они проповедовали христианскую веру во времена гонений.
Прохор был учеником апостола Петра. Впоследствии он назначил последователя епископом в городе Никомидия.
Он стал спутником и учеником Иоанна Богослова, вместе с которым был сослан на остров Патмос. Вернувшись в Никомидию, Прохор проповедовал христианскую веру язычникам. В Антиохии святого пытали и казнили за его убеждения и праведные деяния.
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Пармен усердно проповедовал христианскую веру в Македонии. Вместе с апостолами Прохором, Никонор и Тимоном был первым диаконом Церкви Христовой.
Говорят, что Пармен умер от болезни. Однако есть версия, что его казнил император Траян за веру в Христа.
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