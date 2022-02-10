Сегодня молятся святому, который спас город от голода

Православные верующие 10 февраля чтят память преподобного Ефрема Сирина. У него был талант учителя и наставника, был богословом.

Родился в начале IV века в городе Низибии в Месопотамии в благочестивой христианской семье. Ефрем получил сан священника после долгих лет учений и наставничества в городе Эдесе.

Автор: pinterest.com Ефрен Сирин оставил после себя много трудов и молитв, которые читают во время церковной службы и в наши дни

Святой проповедовал веру во Христа и писал церковные наставления, которые читали во время богослужений. Часто отправлялся в дальние путешествия, где изучал науки пустынников.

Посетил он Египетских и Сирийских старцев, а также святого Василия Великого и возвратился в Эдесу. А когда захотел уединенной жизни, поселился в пещере, где писал свои труды и молился.

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Впоследствии к Ефрему начали приходить ученики - слушать монашеские наставления и перенимать молитвы. Одну из его молитв еще читают в Великий Пост.

В то время в Эдесе свирепствовал голод и святой стал своим даром убеждать богачей проявить милосердие к бедным. Проповедь так поразила вельмож, что те стали жертвовать нуждающимся.

День ангела сегодня отмечают люди с именами Владимир, Георгий, Фёдор и Ольга. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю.