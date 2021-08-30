Сегодня именины празднуют только мужчины. Как поздравить

31 августа День ангела отмечают владельцы мужских имен Георгий, Денис и Иван. Церковники советуют именинникам сходить в церковь, вспомнить своих духовных наставников и поздравить крестных родителей.
Gazeta.ua предлагает выбрать приветствие для родных и друзей причастных к празднику.
Поздравление в прозе
Желаю невероятной радости в твой День ангела, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще - удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неиссякаемого оптимизма!
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Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты не заставлял его за тебя краснеть!
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Именины - это праздник души и тепла, которое хранится в сердце человека всю жизнь. Этот праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя меньше неприятностей и бед.
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Поздравления в стихах
Летит по небу Ангел белокрылый,
Летит и нежно касается души,
Сегодня праздник ты празднуешь красивый,
И в честь него прочти эти стихи.
Тебе дарю я эти пожелания,
Пусть Ангел рядом будет навсегда,
В минуты счастья, печали и отчаяния,
В любой момент, чтоб с самого утра
С тобой вставал и всюду ходил следом,
И помогал на жизненном пути,
Пусть освещает жизнь он белым светлом,
И помогает исполнять мечты!
***
Знаю, у каждого человека в мире
Есть покровитель небесный дорогой.
И нет сомнений в его особой силе,
Он всегда и всюду за тобой.
И сегодня праздник его светлый,
Одно имя у вас с ним на двоих.
Позволь поздравить в этот день заветный,
А желаю, чтобы каждый миг
Он был рядом и знаю, так и будет,
Без него на свете не прожить,
Ангелы всегда помогут людям,
Ты помолись ему и счастью точно быть!
***
Обращаюсь к Вам со светлым поздравлением,
День сегодня явно не простой,
Ваше имя тому будет в подтверждение,
Ангел Ваш летает над землёй.
И ликует от радости и счастья,
Потому что его сегодня день.
Я Вам желаю жизни без ненастья,
Любви близких, внимая друзей.
Но ни что ведь точно не сравнится,
С оберегом, что послан нам с небес,
Пусть он поможет всем желаньям сбыться,
И пусть дарует он Вам множество чудес!
Сегодня, 31 августа православные верующие почитают память мучеников Флора и Лавра. Это два брата, которых жестоко убили за веру в Бога. Они разгромили языческих идолов в храме, который сами построили по приказу властей. Впоследствии поставили там крест и пригласили христиан для молитвы.
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