Сегодня именины празднуют только мужчины. Как поздравить

31 августа День ангела отмечают владельцы мужских имен Георгий, Денис и Иван. Церковники советуют именинникам сходить в церковь, вспомнить своих духовных наставников и поздравить крестных родителей.

Gazeta.ua предлагает выбрать приветствие для родных и друзей причастных к празднику.

Поздравление в прозе

Желаю невероятной радости в твой День ангела, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще - удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неиссякаемого оптимизма!

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты не заставлял его за тебя краснеть!

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Именины - это праздник души и тепла, которое хранится в сердце человека всю жизнь. Этот праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя меньше неприятностей и бед.

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Поздравления в стихах

Летит по небу Ангел белокрылый,

Летит и нежно касается души,

Сегодня праздник ты празднуешь красивый,

И в честь него прочти эти стихи.

Тебе дарю я эти пожелания,

Пусть Ангел рядом будет навсегда,

В минуты счастья, печали и отчаяния,

В любой момент, чтоб с самого утра

С тобой вставал и всюду ходил следом,

И помогал на жизненном пути,

Пусть освещает жизнь он белым светлом,

И помогает исполнять мечты!

***

Знаю, у каждого человека в мире

Есть покровитель небесный дорогой.

И нет сомнений в его особой силе,

Он всегда и всюду за тобой.

И сегодня праздник его светлый,

Одно имя у вас с ним на двоих.

Позволь поздравить в этот день заветный,

А желаю, чтобы каждый миг

Он был рядом и знаю, так и будет,

Без него на свете не прожить,

Ангелы всегда помогут людям,

Ты помолись ему и счастью точно быть!

***

Обращаюсь к Вам со светлым поздравлением,

День сегодня явно не простой,

Ваше имя тому будет в подтверждение,

Ангел Ваш летает над землёй.

И ликует от радости и счастья,

Потому что его сегодня день.

Я Вам желаю жизни без ненастья,

Любви близких, внимая друзей.

Но ни что ведь точно не сравнится,

С оберегом, что послан нам с небес,

Пусть он поможет всем желаньям сбыться,

И пусть дарует он Вам множество чудес!

Фото: bpro1.top

Сегодня, 31 августа православные верующие почитают память мучеников Флора и Лавра. Это два брата, которых жестоко убили за веру в Бога. Они разгромили языческих идолов в храме, который сами построили по приказу властей. Впоследствии поставили там крест и пригласили христиан для молитвы.