Сегодня именины празднуют особое мужское имя

27 сентября именины празднует одно мужское имя Иван. Поздравьте родных и знакомых с праздником.
Имя Иван распространено среди славянских народов и практически наиболее употребляемым. В переводе с иврита оно звучит как "божья благодать", "милостивый бог".
Особые дни для Иванов существует целый год: в православном календаре отмечено около десяти дат на каждый месяц. Понять значение имени Иван поможет знание о его покровителей, основные из которых:
6 февраля - Иван Казанский, священномученик.
21 мая - Иоанн Богослов, составитель христианского завещания.
3 октября - Иван Египетский, священномученик.
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Поздравления для именинника
Ты находчив, как герой
Славной, доброй сказки.
Даже скучною порой
В жизнь ты вносишь краски.
Пожелаем мы побед
Самых грандиозных!
Отмахнись рукой от бед
И проблем серьезных.
***
Процветанья тебе пожелаю,
Вдохновенья, успехов, любви
В Именины сегодня я, Ваня,
И главное счастье храни!
Разносторонний очень он
И любознательный без меры.
Иван, кем хочет может стать,
Со всем он справится умело.
***
Ой, да, как наш Иван
Справляет нынче именины.
Всех к столу, к себе позвал,
Разгуляй будет завидным.
Он такой бывает разный,
Он изменчивый ужасно.
Но люблю, не променяю
Лучшего на свете Ваню!
***
Твой Ангел Богом тебе дан,
Чтоб охранял тебя, Иван.
И он всю жизнь тебя хранит
От глупых ссор и от обид.
Он помогает жить светло,
Удачу дарит и тепло.
И в день светлейших именин
Ему признайся, что любим.
Поставь свечу под образа
И загляни Ему в глаза,
Постичь попробуй и понять
Того, кто призван охранять.
Когда твой Ангел, твой святой
День этот празднует с тобой,
Поздравить рады мы тебя,
Обоих трепетно любя!
27 сентября церковь отмечает Воздвижение Креста Господня. Вознесения Честного и Животворящего Креста Господня относится к числу двунадесятых церковных праздников. Второе название - "Крестовоздвижение".
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