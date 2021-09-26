Сегодня именины празднуют особое мужское имя

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27 сентября именины празднует одно мужское имя Иван. Поздравьте родных и знакомых с праздником.

Имя Иван распространено среди славянских народов и практически наиболее употребляемым. В переводе с иврита оно звучит как "божья благодать", "милостивый бог".

Особые дни для Иванов существует целый год: в православном календаре отмечено около десяти дат на каждый месяц. Понять значение имени Иван поможет знание о его покровителей, основные из которых:

6 февраля - Иван Казанский, священномученик.

21 мая - Иоанн Богослов, составитель христианского завещания.

3 октября - Иван Египетский, священномученик.

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Поздравления для именинника

Ты находчив, как герой

Славной, доброй сказки.

Даже скучною порой

В жизнь ты вносишь краски.

Пожелаем мы побед

Самых грандиозных!

Отмахнись рукой от бед

И проблем серьезных.

***

Процветанья тебе пожелаю,

Вдохновенья, успехов, любви

В Именины сегодня я, Ваня,

И главное счастье храни!

Разносторонний очень он

И любознательный без меры.

Иван, кем хочет может стать,

Со всем он справится умело.

***

Ой, да, как наш Иван

Справляет нынче именины.

Всех к столу, к себе позвал,

Разгуляй будет завидным.

Он такой бывает разный,

Он изменчивый ужасно.

Но люблю, не променяю

Лучшего на свете Ваню!

***

Твой Ангел Богом тебе дан,

Чтоб охранял тебя, Иван.

И он всю жизнь тебя хранит

От глупых ссор и от обид.

Он помогает жить светло,

Удачу дарит и тепло.

И в день светлейших именин

Ему признайся, что любим.

Поставь свечу под образа

И загляни Ему в глаза,

Постичь попробуй и понять

Того, кто призван охранять.

Когда твой Ангел, твой святой

День этот празднует с тобой,

Поздравить рады мы тебя,

Обоих трепетно любя!

27 сентября церковь отмечает Воздвижение Креста Господня. Вознесения Честного и Животворящего Креста Господня относится к числу двунадесятых церковных праздников. Второе название - "Крестовоздвижение".