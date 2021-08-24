Сегодня день ангела у владельцев популярных мужских имен

24 августа православная церковь чтит память мученика Евпла. Он пострадал за веру в Христа.
День Ангела сегодня празднуют Александр, Василий и Федор.
Александр с греческого означает "защитник", "человек". Он всегда достигает цели, легко становится руководителем и лидером на работе. Это справедливые люди, которые отстаивают свои права. В общении с женщинами Александр внимательный и любит говорить комплименты.
Имя Василий с древнегреческого означает "царский", "царственный". Это общительные люди, которые с радостью будут проводить время в компании друзей за просмотром футбола или хоккея. Может конфликтовать с женой, чтобы отстоять товарищей. Василий любит свою работу и старается быть первым во всем. В отношениях с женщинами проявляет рыцарские качества и всегда выполняет обещания. Обычно, принимают жену со всеми недостатками.
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Федор с древнегреческого означает "Божий дар". Он любит чистоту и порядок во всем. На работе его всегда уважают. Не любит конфликтов, не вступает в дружеские отношения с коллегами. С женщинами они не спешат заводить семью. Сначала убеждаются, что сделали правильный выбор.
Поздравления для Александра
Желаю, Саша, чтобы ты
Всегда был счастлив, не болел,
Осуществлял свои мечты
И все, что хочется, имел!
Пускай любовь и доброта
Твою жизнь вечно наполняют!
Пускай же для тебя всегда
Удача и успех сияют!
Поздравления для Василия
Дорогой ты наш Василий,
Боевой, отважный, сильный,
Будь всегда на позитиве,
Как король, живи красиво!
В банке счёт пусть возрастёт,
Счастье в дверь твою войдёт,
Радость каждый день приносит,
И любовь заходит в гости!
Поздравления для Федора
Дорогой мой Федя, поздравляю!
В этот день хочу тебе я пожелать,
Чтоб любовь по жизни окружала,
Чтобы сердцу не пришлось скучать.
Пусть успехи яркою волною
Накрывают все заботы и дела.
Будет счастье пусть всегда с тобою,
Согревают блики нежного добра.
Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.
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