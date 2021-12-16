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пятница, 17 декабря 2021 03:05

Сегодня день ангела у владельцев очень популярных имен в Украине

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Сегодня день ангела у владельцев очень популярных имен в Украине
В собственный день ангела, церковь советует посетить службу и помолится Богу. ФОТО: pixabay.com

17 декабря день ангела отмечают владельцы популярнейших в Украине женских и мужских имен – Варвара, Анастасия, Екатерина, Ульяна, Василий, Геннадий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр и Алексей.

Традиционно в день собственных именин, церковь советует посетить Литургию и помолиться Богу и святым.

Что означают имена, владельцы которых сегодня празднуют день ангела:

Василий – имя греческого происхождения. Люди, которые его носят, часто в жизни становятся негласными лидерами разных компаний. Очень часто успешно работают в отраслях связанных с техникой и электроникой. Это искренние и дружелюбные люди с крепкими нервами. Уравновешенность помогает им налаживать крепкие связи и находить общий язык с окружающими;

Дмитрий – люди с таким именем часто становятся надежными и хорошими друзьями. Они очень сообразительны и это помогает им делать хорошую карьеру или продвигаться по службе. У мужчин с этим именем хорошо развита интуиция, но они часто срываются эмоционально и не отличаются тактом. Несмотря на это, окружающие их в основном воспринимают хорошо;

Иван – одно из популярнейших украинских имен. Это спокойные и порядочные люди, любящие много работать. Часто очень успешны и счастливы в личной жизни, потому что умеют быть любящими мужчинами и родителями;

Геннадий – еще одно имя греческого происхождения, которое стало популярным в Украине. Геннадии чаще всего являются спокойными и уравновешенными мужчинами, которые не устраивают скандалы. Но если доходит до ссор – могут не сдерживаться в эмоциях и высказываниях. Эти мужчины не особенно активны. Прежде чем приступать к какой-либо работе, все тщательно планируют и просчитывают;

Николай – имя, которое произошло от древнегреческого имени Николаос – "победитель народов". Николаи способны быть успешными в любой профессии и часто занимают руководящие должности. Они трудолюбивы и всегда доводят начатое до конца. Мужчины с этим именем порядочны, сообразительны и умеют легко выходить из сложных ситуаций. В любви пылкие, но ревнивые;

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Александр – одно из популярнейших имен в Украине. Пришло к нам из Греции и в переводе означает "обороняющий" людей. Александры всегда активны, мечтательны и настойчивы. Умеют быть настоящими друзьями. Часто мужчины с этим именем успешны в предпринимательской деятельности. Очень упрямы, не переносят ложь и несправедливость. В любви часто неразборчивы – могут влюбляться в женщин и очень быстро в них разочаровываться. Однако очень хорошие родители;

Алексей – люди с таким именем обычно очень терпеливы и уверены в себе. Алексеи всегда выполняют взятые на себя обязанности. Способны делать хорошие карьеры в разных отраслях. Благодаря своей тактичности всегда имеют немало друзей;

Анастасия – распространенное женское имя в Украине. Его владелицы обычно склонны к быстрому изменению настроения, обладают прекрасной интуицией и аналитическими способностями. Очень доверчивы и потому часто страдают. В то же время это женщины, которые мечтают о семейной жизни и часто предпочитают мужчин, исповедующих крепкие семейные традиции;

Варвара – в переводе с греческого это имя означает "чужеземка". Варвары сильны, смелы и активны. Трудолюбивые. Без проблем могут успешно работать в разных коллективах. Но вместе с тем с удовольствием будут заниматься домашним хозяйством и обустраивать быт;

Екатерина – владелицы этого имени являются честными и открытыми людьми. Пытаются всегда говорить правду, ничего не скрывают. В компаниях весело и охотно идут на общение с другими людьми;

Ульяна – женщины с этим именем всегда соблюдают принцип порядочности. Важной их чертой является умение сглаживать конфликты и добиваться взаимовыгодных решений в любых ситуациях.

17 декабря христиане вспоминают великомученицу Варвару. С этим днем у наших предков также связано множество примет и традиций. В День Варвары к великомученице должны молиться прежде всего бездетные женщины, согласно верованиям. Считается, что святая поможет забеременеть и родить младенца. Также у Варвары женщины издавна просили хорошей судьбы. Чтобы ее не испортить – в День великомученицы нельзя работать по дому.

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