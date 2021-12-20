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вторник, 21 декабря 2021 03:00

Сегодня день ангела у людей с красивыми именами. Что они скрывают

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Сегодня день ангела у людей с красивыми именами. Что они скрывают
В день ангела церковь советует посетить храм и помолится святому, на честь которого вас назвали. ФОТО: pixibay.com

21 декабря день ангела отмечают люди с именами Кирилл, Потап, Сергей, Анфиса и Виктория.

Предлагаем узнать, что означают эти имена и какими характерами наделены их владельцы:

Анфиса – в переводе с греческого имя означает "цветок". Анфисы обычно скромные и добрые. Однако, когда близко знакомятся с человеком, могут переходить границу и начинать проявлять гордость и пренебрежение в общении. Женщины с этим именем очень целеустремлены и тянутся к богатой жизни. Готовы ради этого много работать. И часто достигают цели;

Виктория – имя в переводе с латинского означает "победительница". Женщины с этим именем часто ведут себя как лидеры и имеют аналитический склад ума. Умеют строить свою жизнь, не полагаясь на помощь со стороны. Часто находят себя в спорте, актерстве, дизайнерском или модельном бизнесе. Реально смотрят на мир и не ждут "принцев на белых конях";

Сергей – с латинского переводится, как "высокий", "знатный". Это сильные и уверенные в себе мужчины. Они не терпят несправедливости и не зависят от чужого мнения. Благодаря ответственности часто добиваются успехов в карьере. Нередко становятся юристами, журналистами, военными, актерами. К недостаткам Сергеев можно отнести упрямство, скрытность, слабое чувство юмора;

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Кирилл - с древнегреческого это имя означает "господин", "владыка". Эти мужчины очень любознательны и вежливы с детства. Чрезмерное положительное мышление может стать причиной их эгоизма, ведь они желают во всем быть лучше и не уступают никому. Кирилл любит похвалу, в спорах стремится отстаивать собственное мнение, а не находить истину. Его жена должна быть красивой, чтобы стать достойной "партией".

Потап – мужчины с серьезным характером. Всегда последовательны в своих поступках и действиях. Умеют успешно завершать трудные дела. Потапы организаторы от природы, умеющие формировать коллективы и успешно ими управлять. Часто становятся очень успешными в финансовом плане. В то же время в семье не отказываются от домашних обязанностей и помогают женам во всем.

20 декабря день ангела отмечали мужчины с именами Лев, Антон, Григорий, Иоанн, Игнатий, Михаил и Павел. Это одни из популярнейших имен в Украине. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах мужчин, которые их носят.

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