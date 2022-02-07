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понедельник, 07 февраля 2022 03:01

Сегодня день ангела празднуют только мужчины – что означают их имена

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Сегодня день ангела празднуют только мужчины – что означают их имена
Сегодня отмечаем день памяти святителя Григория Богослова. Фото: pinterest.com

Сегодня день ангела отмечают люди с именами Анатолий, Александр, Петр, Григорий, Владимир.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Анатолий - в переводе с греческого означает "восток". Эти мужчины бывают закрытыми и застенчивыми. В жизни – романтики. Умеют находить язык с разными людьми, спокойны и дружелюбны. В сложных ситуациях может становиться неуправляемым и доставлять сложности близким. Анатолий рассудителен, уравновешен и умеет завоевывать доверие женщин.

Александр - с греческого означает "защитник", "мужчина". Он всегда добивается цели, легко становится руководителем и лидером на работе. Это справедливые люди, отстаивающие свои права. В общении с женщинами Александр внимателен и любит говорить комплименты. Будет во всем помогать будущей жене и заботиться о детях.

Петр - с древнегреческого переводится как "скала", "каменная глыба". Он одарен и имеет талант к музыке и другим творческим занятиям. В профессии всегда стремится к совершенству, поэтому работой над собой вырывается в лидеры. Обладает хорошими аналитическими способностями, поэтому может стать следователем, математиком, инженером. Мужчины с этим именем долго не могут выбрать жену, ведь у них много требований. В частности, ценят верность и преданность.

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Григорий - происходит от греческого языка от слова "григорио" и значит - "спать". Эти мужчины чувствительны и уязвимы. С ними всегда приятно общаться. Григорий не любит, когда им командуют, но пытается вливаться во все компании. Может стать водителем, инженером, фотографом.

Владимир - имя славянского происхождения и означает "владеющий миром". Он любит риск и авантюры. У компании стремится быть лидером. Владимиры легко овладевают техническими науками. Они ценят комфорт и чистоту, любят красивую мебель, качественную дорогую посуду, картины, ковры. В людях Владимир ценит разум и силу. Может самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность.

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в честь небесного покровителя. На именины нужно посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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