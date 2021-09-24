Сегодня день ангела отмечают популярные мужские имена

День ангела 25 сентября празднуют Даниил, Иван, Николай, Алексей, Семен, Федор. Поздравьте близких и знакомых с праздником.
Gazeta.ua предлагает узнать значение этих имен.
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Имя Даниил в переводе с древнееврейского означает "судья мой Бог" или "Бог мой судья". Владельцы имени Даниил является спокойными и добрыми мужчинами.
Имя Иван означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность.
Имя Николай происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов". Николай - уравновешенный, трудолюбивый человек.
Имя Алексей с греческого языка переводится как "тот, что предохраняет". Большинство владельцев такого имени - очень терпеливые люди.
Имя Семен происходит от древнего иудейского имени Симеон и в переводе имеет значение "слушает", "услышанный Богом". Семен наделен энергичностью, настойчивостью и самолюбием.
Имя Федор происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий". Федор в работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач.
Поздравления для именинников
Не важно какое сегодня небо - голубое или хмурое, дождливое или солнечное, главное, что оттуда тебе машет твой Ангел и поздравляет тебя с именинами. С праздником! Верь в него, и он будет всегда с тобой!
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Время каравая, время светлых поздравлений, время, когда твой Ангел подлетает к тебе и крепко-крепко обнимает в честь этого особенного дня. Пусть он будет рядом, сегодня, завтра и всегда! Поздравляю тебя!
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Доброму Ангелу венец, а Вам крепкого здоровья! Пусть светлый праздник под названием именины, украсит Вашу жизнь счастьем, добром и радостью!
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На твои дорогие именины,
Не смогла испечь я каравай,
Но подготовила слова и не простые,
От души они ты так и знай.
Я желаю тебе любви и счастья,
В этот светлый праздник именин,
Чтобы мимо все беды и напасти,
И пусть Ангел крылышком своим
Бережёт, от злого закрывает,
И подчас укажет верный путь.
С Днём Ангела, он рядом, он летает,
Он твой защитник и в этом его суть!
***
Знаю, у каждого человека в мире
Есть покровитель небесный дорогой.
И нет сомнений в его особой силе,
Он всегда и всюду за тобой.
И сегодня праздник его светлый,
Одно имя у вас с ним на двоих.
Позволь поздравить в этот день заветный,
А желаю, чтобы каждый миг
Он был рядом и знаю, так и будет,
Без него на свете не прожить,
Ангелы всегда помогут людям,
Ты помолись ему и счастью точно быть!
***
Обращаюсь к Вам со светлым поздравлением,
День сегодня явно не простой,
Ваше имя тому будет в подтверждение,
Ангел Ваш летает над землёй.
И ликует от радости и счастья,
Потому что его сегодня день.
Я Вам желаю жизни без ненастья,
Любви близких, внимая друзей.
Но ни что ведь точно не сравнится,
С оберегом, что послан нам с небес,
Пусть он поможет всем желаньям сбыться,
И пусть дарует он Вам множество чудес!
25 сентября в народе празднуют день Артамона Змеевика. Наши предки считали, что в этот праздник змеи сползаются из полей в леса, чтобы там под землей переждать зиму. По поверью, если охотнику на Артамона удалось убить хотя бы зайца - удача будет сопутствовать во всех начинаниях.
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