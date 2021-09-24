Сегодня день ангела отмечают популярные мужские имена

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День ангела 25 сентября празднуют Даниил, Иван, Николай, Алексей, Семен, Федор. Поздравьте близких и знакомых с праздником.

Gazeta.ua предлагает узнать значение этих имен.

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Имя Даниил в переводе с древнееврейского означает "судья мой Бог" или "Бог мой судья". Владельцы имени Даниил является спокойными и добрыми мужчинами.

Имя Иван означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность.

Имя Николай происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов". Николай - уравновешенный, трудолюбивый человек.

Имя Алексей с греческого языка переводится как "тот, что предохраняет". Большинство владельцев такого имени - очень терпеливые люди.

Имя Семен происходит от древнего иудейского имени Симеон и в переводе имеет значение "слушает", "услышанный Богом". Семен наделен энергичностью, настойчивостью и самолюбием.

Имя Федор происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий". Федор в работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач.

Поздравления для именинников

Не важно какое сегодня небо - голубое или хмурое, дождливое или солнечное, главное, что оттуда тебе машет твой Ангел и поздравляет тебя с именинами. С праздником! Верь в него, и он будет всегда с тобой!

***

Время каравая, время светлых поздравлений, время, когда твой Ангел подлетает к тебе и крепко-крепко обнимает в честь этого особенного дня. Пусть он будет рядом, сегодня, завтра и всегда! Поздравляю тебя!

***

Доброму Ангелу венец, а Вам крепкого здоровья! Пусть светлый праздник под названием именины, украсит Вашу жизнь счастьем, добром и радостью!

***

На твои дорогие именины,

Не смогла испечь я каравай,

Но подготовила слова и не простые,

От души они ты так и знай.

Я желаю тебе любви и счастья,

В этот светлый праздник именин,

Чтобы мимо все беды и напасти,

И пусть Ангел крылышком своим

Бережёт, от злого закрывает,

И подчас укажет верный путь.

С Днём Ангела, он рядом, он летает,

Он твой защитник и в этом его суть!

***

Знаю, у каждого человека в мире

Есть покровитель небесный дорогой.

И нет сомнений в его особой силе,

Он всегда и всюду за тобой.

И сегодня праздник его светлый,

Одно имя у вас с ним на двоих.

Позволь поздравить в этот день заветный,

А желаю, чтобы каждый миг

Он был рядом и знаю, так и будет,

Без него на свете не прожить,

Ангелы всегда помогут людям,

Ты помолись ему и счастью точно быть!

***

Обращаюсь к Вам со светлым поздравлением,

День сегодня явно не простой,

Ваше имя тому будет в подтверждение,

Ангел Ваш летает над землёй.

И ликует от радости и счастья,

Потому что его сегодня день.

Я Вам желаю жизни без ненастья,

Любви близких, внимая друзей.

Но ни что ведь точно не сравнится,

С оберегом, что послан нам с небес,

Пусть он поможет всем желаньям сбыться,

И пусть дарует он Вам множество чудес!

25 сентября в народе празднуют день Артамона Змеевика. Наши предки считали, что в этот праздник змеи сползаются из полей в леса, чтобы там под землей переждать зиму. По поверью, если охотнику на Артамона удалось убить хотя бы зайца - удача будет сопутствовать во всех начинаниях.