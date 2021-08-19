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пятница, 20 августа 2021 03:01

Сегодня день ангела отмечают популярные мужские имена
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20 августа день ангела отмечают мужские имена Александр, Алексей, Антон, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил и Петр.

Каждый день разные имена чествуют своего святого который занимаеться и заступается перед Господом за нас. Эти дни называют именинами, рассказывает Gazeta.ua Отец Лаврентий Ян Жезицький.

"Человек, который празднует день ангела должен помолиться за своего святого. Кроме этого, именинникам рекомендуется прийти в храм".

Gazeta.ua предлагает выбрать оригинальные поздравления для близких и друзей.

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Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть жизнь дарит больше ярких моментов, и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю, твой ангел не покидал тебя, чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.

***

Прими мои самые искренние поздравления с днем ангела! В твой праздничный день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы тебя окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. И чтобы тебя всегда охранял от беды твой ангел!

***

Поздравляю с днем ангела! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные люди. Желаю крепкого здоровья и массу поводов для радости! Пусть каждое утро начинается с улыбки, а каждый день будет счастливым и солнечным.

***

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
И ангел любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

***

С днем ангела я поздравляю
И от всей души желаю
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!

Пусть что хочется – случится,
Ну а счастье – вечно длится,
Если встретятся невзгоды –
Пусть не сделают погоды!

***

С днем ангела я поздравляю
И в этот день тебе желаю:
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!

Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед
Еще как минимум сто лет!

Фото: pinterest.ru

20 августа в народе на честь двух святых отмечали праздник Марины-Пимены. В этот день люди наблюдали за аистами: если птицы готовились к отлету на юг, ждали холодную и раннюю осень. Сегодня по традиции готовили и подавали на стол пироги с малиной.

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