Сегодня день ангела отмечают популярные имена

1 сентября именины празднуют Андрей и Тимофей. Поздравьте своих близких и знакомых с днем ангела.
Gazeta.ua предлагает узнать значение этих имен.
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Имя Андрей происходит из Древней Греции. По одной из версий оно образовано от слова "андрос", что в переводе звучит как "человек". По другой же версии - происходит от слова "андрейос", которое означает "мужественный". У христиан наиболее почитаемый святой с именем Андрей - апостол Андрей Первозванный, первый из учеников Иисуса Христа.
Имя Тимофей пришло прямо с культуры греков. Дословно оно звучит как "уважающий Всевышнего". В других языках имя Тимофей звучит как Тимофеус, Тимотео, Тимоти.
Владельцы этого имени интересные личности. Прекрасно проявляют себя в самых разных сферах и легко адаптируются к обстоятельствам.
Поздравления с днем ангела
По земле крадутся слухи —
Нынче праздник у Андрюхи!
И желаю я сейчас
Денег значимый запас!
Чтоб безоблачные дали
Тебя к счастью увлекали,
И везенье, словно тень,
Мчалось рядом каждый день!
***
С праздником тебя, Андрей!
Будь всегда ты всех смелей
Счастьем всех ты заражай,
Да и сам не унывай.
Пусть тебе в делах везёт
Добивайся всех высот,
Будет пусть в душе любовь
От которой бурлит кровь.
Деньги чтобы не кончались,
А проблемы все решались
На плохое всё забей,
Становись ты лишь мудрей.
***
Тима, Тима, Тимофей,
Принимай же поскорей,
Поздравления слова,
Именины у тебя,
Так что на грусть рукой махни,
Пожелания прочти:
Будь по жизни оптимистом,
Там где надо, там артистом,
Горя никому не делай,
Дела оканчивай с пообедай,
И Ангела благодари,
Ведь он исполнит все мечты!
1 сентября православная церковь чтит Донскую икону Пресвятой Богородицы. Она написана выдающимся иконописцем Феофаном Греком. В 1380 году донские казаки вручили ее князю Дмитрию Донскому. В день Куликовской битвы, 8 сентября 1380 года, икона находилась среди войска.
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