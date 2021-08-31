Сегодня день ангела отмечают популярные имена

1 сентября именины празднуют Андрей и Тимофей. Поздравьте своих близких и знакомых с днем ​​ангела.

Gazeta.ua предлагает узнать значение этих имен.

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Имя Андрей происходит из Древней Греции. По одной из версий оно образовано от слова "андрос", что в переводе звучит как "человек". По другой же версии - происходит от слова "андрейос", которое означает "мужественный". У христиан наиболее почитаемый святой с именем Андрей - апостол Андрей Первозванный, первый из учеников Иисуса Христа.

Имя Тимофей пришло прямо с культуры греков. Дословно оно звучит как "уважающий Всевышнего". В других языках имя Тимофей звучит как Тимофеус, Тимотео, Тимоти.

Владельцы этого имени интересные личности. Прекрасно проявляют себя в самых разных сферах и легко адаптируются к обстоятельствам.

Поздравления с днем ангела

По земле крадутся слухи —

Нынче праздник у Андрюхи!

И желаю я сейчас

Денег значимый запас!

Чтоб безоблачные дали

Тебя к счастью увлекали,

И везенье, словно тень,

Мчалось рядом каждый день!

***

С праздником тебя, Андрей!

Будь всегда ты всех смелей

Счастьем всех ты заражай,

Да и сам не унывай.

Пусть тебе в делах везёт

Добивайся всех высот,

Будет пусть в душе любовь

От которой бурлит кровь.

Деньги чтобы не кончались,

А проблемы все решались

На плохое всё забей,

Становись ты лишь мудрей.

***

Тима, Тима, Тимофей,

Принимай же поскорей,

Поздравления слова,

Именины у тебя,

Так что на грусть рукой махни,

Пожелания прочти:

Будь по жизни оптимистом,

Там где надо, там артистом,

Горя никому не делай,

Дела оканчивай с пообедай,

И Ангела благодари,

Ведь он исполнит все мечты!

Автор: maximum.fm

1 сентября православная церковь чтит Донскую икону Пресвятой Богородицы. Она написана выдающимся иконописцем Феофаном Греком. В 1380 году донские казаки вручили ее князю Дмитрию Донскому. В день Куликовской битвы, 8 сентября 1380 года, икона находилась среди войска.