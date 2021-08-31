Сегодня чтим икону, которая вдохновляла казаков в бою

1 сентября православная церковь чтит Донскую икону Пресвятой Богородицы. Она написана выдающимся иконописцем Феофаном Греком.

Gazeta.ua предлагает узнать историю иконы.

Сначала икону Пресвятой Богородицы хранили в церкви Благовещения в городке Сиротин. В 1380 году донские казаки вручили ее князю Дмитрию Донскому. В день Куликовской битвы, 8 сентября 1380 года, икона находилась среди войска.

К бою с Мамаева полчищами войска хорошо готовились, великий князь сумел объединить силы, к нему стекались отряды из разных мест России. Пришли под его знамена и донские казаки, они появились с иконой Богоматери, взятой из Благовещенской церкви города Сиротина.

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Икона была в бою вместе с войсками, ее прикрепили на древке как хоругвь, а в разгар боев икона находилась в самом аду, вдохновляя воинов. 8 сентября 1380 года войско князя Дмитрия преодолело Мамая, эта победа вселила в народ уверенность в возможность полного освобождения от татаро-монгольского ига.

После битвы донские казаки преподнесли в дар Донскую икону великому князю Димитрию, он торжественно внес ее в Москву и поместил сначала в Успенском соборе Кремля.

На обороте иконы обнаружили надпись: "Благовещение Богоматери". В память победы икона стала называться "Донская". Когда же построили Благовещенский собор, он перенес Донскую икону Божией Матери в него.

Донская икона Божией Матери стояла на левой стороне от царских врат в Благовещенском соборе Кремля. Христиане ей усердно молились, тем больше она усилена святым изображением Благовещения Богоматери на обратной стороне.

К 1814 году на Донской иконе был богатый золотой оклад. Сейчас от него уцелела только золотая рама.

С 1919 года Донская икона Божией Матери хранится в Третьяковской галерее. Но каждый год по благословению Святейшего Патриарха в день празднования Иконы, ее торжественно переносят из Третьяковской галереи в монастырь, для завершения праздничного Крестного хода.

Автор: lifestyle.segodnya.ua Икона написана Феофаном Греком

1 сентября начинается осень. Сегодня чествуют раннего христианского святого, римского воина и мученика Андрея Стратилата. В народе говорили: "Святой Андрей - детей в школу повел". А для того чтобы дети хорошо учились, наши предки заказывали в церкви молебен перед началом учебного года и молились перед иконой Богородицы.