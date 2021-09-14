Сегодня церковь чтит святых Антония и Феодосия

15 сентября церковь чтит святого Антония и Феодосия Печерских.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с историей жизни преподобных.

Родился Антоний 983 году в крестьянской семье в Любече на Черниговщине. В святом Крещении был назван Антипой. Родители отличались большой набожностью и благочестием, потому с детства привили христианскую веру сыну. С юных лет он уединялся для молитвы. Желая уединенной жизни, юный Антипа под влиянием местного священника грека начал мечтать о Афоне.

Божьим промыслом мечта Антипы сбылась, и он вскоре попал на Святую гору, где уже в VIII в. жили христианские отшельники. Там юноша избрал себе духовным наставником старца Феоктиста. Старец увидел у юноши способности к монашескому подвигу и совершил чин пострига и предоставил новопостриженому монашеское имя Антоний. Когда он получил духовную опытность, игумен дал ему послушание, чтобы шел на Русь и насадил иночество в этой новопросвещенных христианской стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Именины 15 сентября: сегодня день ангела отмечают 17 имен

Когда преподобный Антоний пришел в Киев, здесь было уже несколько монастырей, основанных по желанию князей греками. Но святой Антоний ни избрал одного из них, поселился в двосажневий пещере, выкопанной пресвитером Иларионом. Это было в 1051 году. Здесь Антоний продолжал строгую монашескую жизнь, которым славился на Афоне. Вскоре слава о нем разнеслась не только по Киеву, но и по другим русским городам. Многие приходили к нему за духовным советом и благословением. Некоторые стали проситься к нему на жительство. Первым был принят священник Никон, вторым - Феодосий.

Преподобный Феодосий родился в просвещенной христианской верой благочестивой семье княжеского служащего в Василькове. Вскоре, по повелению князя, родители переселились в Курск. Юноша рос в премудрости и любви Божьей, каждый день ходил в храм и с огромным вниманием слушал там Божественную Литургию. С удовольствием читал духовные книги, прежде всего Евангелие. Все удивлялись премудрости и разума юноши, а он уже тогда начал думать, как постричься в монахи, юный ум уже был направлен на поиски собственного спасения. Вскоре он решился оставить и мать, и родной город и явился в Киев к преподобному Антонию.

Автор: bogoslov.kharkov.ua

Когда число сподвижников Антония возросло до 12, он удалился на соседнюю гору, вырыл себе здесь пещеру и стал трудиться в затворе. Феодосий остался на прежнем месте. Скоро он был избран братией игуменом и начал стараться об учреждении правильного жительства по уставу цареградского Студийского монастыря. Сам преподобный был во всем примером для братии: носил воду, рубил дрова, работал в пекарне, носил самую простую одежду, прежде всех приходил в церковь и на монастырские работы. Кроме аскетических подвигов, преподобный Феодосий отличался большим милосердием к бедным и любовью к духовному просвещению, стремился расположить к ним и свою братию. В обители он устроил особый дом для жительства нищих, слепых, расслабленных и на содержание их выделял десятую долю монастырских доходов. Кроме того, каждую субботу посылал целый воз хлеба заключенным.

Основана преподобным Антонием и устроенная преподобным Феодосием Киево-Печерская обитель сделалась образцом для других монастырей и имела большое значение для развития Украинской Церкви. Из ее стен выходили знаменитые архипастыри, ревностные проповедники веры и замечательные писатели.

15 сентября по народному календарю день Маманта-Овчинников. Этот день считался несчастливым, поэтому крестьяне пытались сегодня даже не выгонять скот со двора. Маманта-Овчинников называли покровителем коз и овец. В это время опадали листья с черемухи, женщины и дети отправлялись в лес на сбор клюквы. Важно, чтобы в этот день на столе были блюда, приготовленные из козьего молока - сыр, брынза и тому подобное.