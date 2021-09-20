Сегодня большой праздник - украинцы отмечают Рождество Богородицы

Сегодня отмечают Рождество Богородицы. Фото: intermarium.news

Сегодня, 21 сентября, православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это одна из важнейших 12 церковных дат.

Впервые ее начали праздновать еще в IV в. Gazeta.ua предлагает больше узнать о рождени Девы Марии.

Она с знатной семьи. Отец Иоаким происходит из царского рода, от колена Иудового, от дома Давидова, к потомкам которого относилось библейское пророчество о рождении Мессии. Ее мать, Анна, из высокого священнического рода и вела родословную от колена Львиного, от дома Ааронового.

Рождение Богородицы было первым чудом в цепи событий, связанных с историей спасения мира. Иоаким и Анна не могли иметь детей. В иудеев бесплодия считали большим несчастьем, посланным Богом за грехи. Бездетных презирали и даже ограничивали во многих общественных делах.

Уже в пожилом возрасте, молясь Богу о потомке, Иоаким хотел принести в храме жертву, но первосвященник ее не принял. Тогда он пошел в пустыню и дал обет поститься до тех пор, пока Господь не услышит его молитвы.

Узнав об оскорблении мужа, Анна плакала и молилась. Тогда явился ангел и сказал, что у нее родится дочь, и назвать ее необходимо Мария. Она принесет миру спасение. Такое же пророчество увидел Иоаким.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День ангела 21 сентября - кто сегодня именинник и почему этот день особый

Незадолго женщина забеременела. Марии появилась на свет в доме Иоакима, который находился в северо-восточной части Иерусалима. Сейчас это территория Мусульманского квартала Старого города, у Львиных ворот. На том месте построен монастырь святой Анны, на первом этаже его есть церковь в честь Рождества Богородицы, а под самим зданием сохранилась пещера, которая была, по преданию, частью дома Иоакима.

21 сентября в церкви устраивают праздничное богослужение. Прихожаты молятся о семейном счастье и детей. При этом считают, что просьба беременной женщины о здоровье и хорошей судьбе ее будущего ребенка имеет особую силу, поэтому осуществится.

20 сентября православные верующие отмечали Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Сегодня в церкви готовятся к одному из 12 великих христианских праздников - рождение Девы Марии, матери Иисуса Христа. Дева Мария считается покровительницей семьи. Поэтому сегодня и завтра стоит уделить больше внимания родным, меньше спорить. Хазяйки же готовят праздничные блюда. Чем богаче будет стол на Рождество Богородицы, тем лучше.