Сдавали нервы - около 1 тыс. студентов штурмовали общежитие в Одессе

Студентам пригрозили потерей мест в общежитии. Фото: pixabay.com

Почти 1 тыс. студентов пытались за один день заселиться в общежитие одесского Международного гуманитарного университета.

Инцидент произошел 30 августа. В очереди люди простояли с 03:00 до ночи, сообщает Vgorode со ссылкой на очевидцев происшествия.

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Руководство учебного заведения решило заселить за день более 800 студентов. Запугивали потерей места в общежитии тех, кто захочет приехать в другой день.

Именно поэтому родители и дети у здания начали занимать длинную очередь на подпись договора, сдачу справок, оплату проживания и другие бюрократические процедуры. На жаре и в давке в толпе у некоторых сдавали нервы.

В столице затопило общежитие одного из государственных университетов. Причиной считают ливни. Потоки воды текли с потолка, на котором были трещины.