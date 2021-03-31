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"Считали мертвым" - сирота, которому не давали шансов на жизнь, собирает деньги на дом в селе

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Автор: Фото предоставлено Александром Редчич
  Александр Редчич (слева) собирает деньги на дом в деревне и просит о помощи
Александр Редчич (слева) собирает деньги на дом в деревне и просит о помощи

Александр Редчич из Черновцов, который 22 года провел интернате, решил не ждать помощи от государства и купить дом в деревне. Сам не имеет возможности это сделать.

"После интерната я забочусь о себе сам. Больше всего мечтаю о собственной крыше над головой. Но мне не хватает денег, чтобы купить дом и вести домашнее хозяйство. Меня приняла многодетная семья. Живу в них четыре года. Это мои вторые родители. Они сделали для меня очень много. Но не могут же они помогать мне всю жизнь", - рассказывает Александр.

Александр уже нашел дом в Житомирской области в небольшом селе за 50 тыс. грн.

"Захотел изменить свою жизнь и не быть зависимым от кого-то. Решил найти дом именно в деревне. Во-первых, там дешевле, можно завести огород и получать с него свежие овощи и зелень. Во-вторых, жизнь там спокойнее, воздух чище", - говорит мужчина.

Автор: Фото предоставлено Александром Редчич
  Александр Редчич собирает деньги на дом в деревне и просит о помощи
Александр Редчич собирает деньги на дом в деревне и просит о помощи

В селе Александр планирует помогать пенсионерам, которые требуют ухода.

"Молодежь уезжает из села, а там остаются одинокие старенькие бабушки и дедушки, которым часто нужна помощь. Кому-то дров наносить или купить продуктов", - подчеркнул Александр.

Автор: Фото предоставлено Александром Редчич
  Александр Редчич собирает деньги на дом в деревне и просит о помощи
Александр Редчич собирает деньги на дом в деревне и просит о помощи

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Автор: Фото предоставлено Александром Редчич
  Александр Редчич собирает деньги на дом в деревне и просит о помощи
Александр Редчич собирает деньги на дом в деревне и просит о помощи

Александр работает строителем. Пытается ежемесячно откладывать на жилье. Уже собрал почти половину средств от суммы. У него совсем мало времени остается, чтобы купить именно тот выбран дом на Житомирщине. Поэтому хочет поспешить.

Реквизиты для помощи:

Номер карты: 5167 8030 2079 1740

Редчич Александр Сергеевич

Номер телефона: 0986647884.

Александр Редчич родился в Киеве. Кроме ДЦП, имел волчью челюсть и заячью губу. В родильном врачи сказали роженице, что ребенок не выживет. Мама написала отказ, а мальчика впоследствии отдали в дом ребенка. Уже там он в 9 лет после лечения и массажей стал на ноги.

В начале 2017 года Александр пытался разыскать родную мать. Ее нашли журналисты. Пригласили обоих на телевидение. Во время телепередачи пообещала поддерживать связь. К себе взять не была готова. Однако после того не общаются. Зато с отцом поддерживает связь. После эфира его опекуном стали супруги Валентины и Василия Кушнир из Черновцов.

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31
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