Считали, что это временное явление: об отношении европейцев к Украине 1990-х

Историк Андреас Каппелер: Содружество оказалась мыльным пузырем Фото: Сергей Старостенко

Россия пытается доказать миру, что Украина не существует.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал швейцарский историк Андреас Каппелер.

"Раньше европейцы думали, что после распада Советского Союза, Украина возникла под руководством России. Что вновь возникшие страны РФ вновь объединит в одно государство. Рассчитывали, что такой станет СНГ. Но содружество оказалась мыльным пузырем. До этого думали, что украинцев нет, поэтому нет украинского государства. Что это подгруппа русских. Считали, что Украина - это временное явление. Пропаганда в России так говорит до сих пор", - считает он.

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"Постоянно замечаю, что в российских СМИ, вместо названия Украина используют слово "Незалежна" с отрицательной коннотацией. Это показывает, что они не воспринимают отдельность вашего государства", - сказал Каппелер.

Полное интервью Андреаса Каппелера читайте в 24-м номере журнала "Країна" за 20 июня.