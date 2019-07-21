СБУ заморозила проект "АрселорМиттал Кривой Рог" на $150 млн

 
Ексклюзивы
1/5
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Просмотров: 2323
Порошенко с семьей проголосовали на выборах
Порошенко с семьей проголосовали на выборах
Просмотров: 1530
Парубий проголосовал и повеселил членов комиссии
Парубий проголосовал и повеселил членов комиссии
1 Просмотров: 2835
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
Просмотров: 2241
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
1 Просмотров: 432
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Просмотров: 2043
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 1179
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2538
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 774
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 1152
Фото
Все фото
3
9
9
13
6
В Африке загорелся украинский корабль: один моряк пропал
В Африке загорелся украинский корабль: один моряк пропал
Делегация НАТО посетила Донбасс
Делегация НАТО посетила Донбасс
Медовая жизнь: показали фото сладкого фестиваля
Медовая жизнь: показали фото сладкого фестиваля
В поддержку политзаключенных Кремля во Львове высадили цветы
В поддержку политзаключенных Кремля во Львове высадили цветы
Во сколько обойдется эвакуация автомобиля
Во сколько обойдется эвакуация автомобиля
Видео
Все видео
Пирожки по 5 коп. - избирателям возле участков устроили праздник
Пирожки по 5 коп. - избирателям возле участков устроили праздник
Отпор реваншистам, вступление в ЕС и НАТО - Порошенко объяснил, за чем идет в Раду
Отпор реваншистам, вступление в ЕС и НАТО - Порошенко объяснил, за чем идет в Раду
Показали трейлер фильма ужасов "Оно-2"
Показали трейлер фильма ужасов "Оно-2"
В Житомире выявлена связь Зе-кандидата с Розенблатом и Гладковским
В Житомире выявлена связь Зе-кандидата с Розенблатом и Гладковским
Показали новый трейлер фильма о Стусе
Показали новый трейлер фильма о Стусе
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 810
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1998
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1017
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2691
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
20 июля 2019
1 Просмотров: 891
Працьовитий сусід
З Олегом ми жили на одній вулиці. Школу він покинув після дев'ятого класу. З профтех­училища вигнали за рік. Їздив із батьком на шабашки до ...
воскресенье, 21 июля 2019 16:47

СБУ заморозила проект "АрселорМиттал Кривой Рог" на $150 млн

2 Комментировать
СБУ заморозила проект &quot;АрселорМиттал Кривой Рог&quot; на $150 млн
СБУ пришла с обысками на "АрселорМиттал Кривой Рог". Фото: Prm

СБУ во время обысков в горно-металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" изъяла машину непрерывного литья заготовок №3 и отдельные элементы оборудования.

Проект строительства 2-х таких машин для нужд предприятия стоит 150 млн долларов. Также силовики изъяли большое количество деловых бумаг, в частности техническую документацию по объекту "машина непрерывного литья заготовок №3", первичную бухгалтерскую документацию, а также договоры с подрядчиками комбината, которые привлекаются к изготовлению этой машины. Один из топ-менеджеров "АрселорМиттал Кривой Рог" отметил, что машина - незаконченный объект. Об этом сообщает "Громадское".

"То есть сейчас мы не можем вести работы, достроить машину. Инвестиции на стопе, это 150 млн долларов ", - отметил собеседник.

Главный юрисконсульт предприятия Артем Филипьев записал видеообращение, в котором рассказал, что вчера утром на территорию предприятия пришли 18 сотрудников СБУ, их сопровождали сотрудники Государственной службы чрезвычайной ситуации, а также Государственной службы радиологического контроля.

"Наибольшее внимание сотрудников СБУ было приковано к документам по финансово-хозяйственным отношениям нашей компании в рамках этого строительства. Это проект стоимостью 150 миллионов долларов - одна из крупнейших инвестиций в экономику нашей страны. И какое отношение он имеет к экоциду, мне трудно понять", - отметил Филипьев.

По его словам, во время обыска проводились мероприятия радиологического контроля, в частности на машине непрерывного литья заготовок №3 проводились измерения радиационного фона.

"Все эти измерения, и это зафиксировано в протоколе обыска, указывают на то, что радиационный фон находится в пределах нормы", - сказал главный юрисконсульт "АрселорМиттал Кривой Рог".

Он отметил, что экоцид - "чрезвычайно серьезное преступление не просто против национальной безопасности, но и мира и безопасности человечества", за который в Уголовном кодексе Украины предусмотрено лишение свободы на срок от 8-ми до 15-ти лет.

Юрисконсульт предприятия подчеркнул, что "АрселорМиттал Кривой Рог", по-прежнему готов к сотрудничеству с государственными органами власти, и во время обысков, которые закончились около трех ночи, предприятие предоставило все документы и "полное содействие в сборе информации, несмотря даже на многочисленные нарушения, допущенные при обыске". О каких именно нарушениях идет речь, главный юрисконсульт не уточнил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Компании "Мотор Січі" финансировали боевиков - СБУ

"Я хотел бы сказать, что, наверное, этот день войдет в историю Украины. Новой точкой отсчета в отношениях между этим государством и инвесторами. Я хочу призвать всех неравнодушных обратить на эту ситуацию внимание ", - подчеркнул Филипьев.

12 июля президент Владимир Зеленский поинтересовался у представителей одного из крупнейших предприятий не только города, но и страны - "АрселорМиттал Кривой Рог", какие конкретные меры были приняты для улучшения экологической ситуации в регионе и уменьшения вреда местному населению. Речь шла о программе обязательств, которые компания взяла на себя. Также он затронул, в частности, вопросы недопуска проверок на производство и вывод из эксплуатации мартеновского цеха в 2016-2017-х, чего не было сделано.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «СБУ заморозила проект "АрселорМиттал Кривой Рог" на $150 млн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июля

Молодой украинец побил, но не победил российского гиганта

Кардиналы-инквизиторы жгли людей на кострах

Самое читаемое
Горячая теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Горячая теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
11
 Просмотров: 29574
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии 33 Просмотров: 20558
В выходные станем свидетелями чуда - астролог
В выходные станем свидетелями чуда - астролог
 Просмотров: 7929
В России напали на двух украинцев
В России напали на двух украинцев 10 Просмотров: 6400
Находился в розыске 4 года: в лесопосадке нашли остатки убитого мужчины
Находился в розыске 4 года: в лесопосадке нашли остатки убитого мужчины
4
 Просмотров: 5031
Общество
Российские военные обстреляли из минометов украинские позиции в районе Первомайска
Российские военные обстреляли из минометов украинские позиции в районе Первомайска Просмотров: 153
Пирожки по 5 коп. - избирателям возле участков устроили праздник
Пирожки по 5 коп. - избирателям возле участков устроили праздник
 Просмотров: 405
"В приоритете - мир" - Кучма о главном задании нового парламента
"В приоритете - мир" - Кучма о главном задании нового парламента Просмотров: 135
Командующий ОС поздравил украинцев с годовщиной освобождения Торецка и Рубежного
Командующий ОС поздравил украинцев с годовщиной освобождения Торецка и Рубежного Просмотров: 198
"Никто не отказался" - сколько заключенных Лукьяновского СИЗО проголосуют на выборах
"Никто не отказался" - сколько заключенных Лукьяновского СИЗО проголосуют на выборах Просмотров: 171
Больше всего комментируют
33
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии
10
В России напали на двух украинцев
9
"Россия на нас не нападала" – украинский боксер огорошил заявлением
6
Тимошенко проголосовала и не знает, кто будет премьером
4
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
Голосов: 41794
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua