СБУ заморозила проект "АрселорМиттал Кривой Рог" на $150 млн

СБУ пришла с обысками на "АрселорМиттал Кривой Рог". Фото: Prm

СБУ во время обысков в горно-металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" изъяла машину непрерывного литья заготовок №3 и отдельные элементы оборудования.

Проект строительства 2-х таких машин для нужд предприятия стоит 150 млн долларов. Также силовики изъяли большое количество деловых бумаг, в частности техническую документацию по объекту "машина непрерывного литья заготовок №3", первичную бухгалтерскую документацию, а также договоры с подрядчиками комбината, которые привлекаются к изготовлению этой машины. Один из топ-менеджеров "АрселорМиттал Кривой Рог" отметил, что машина - незаконченный объект. Об этом сообщает "Громадское".

"То есть сейчас мы не можем вести работы, достроить машину. Инвестиции на стопе, это 150 млн долларов ", - отметил собеседник.

Главный юрисконсульт предприятия Артем Филипьев записал видеообращение, в котором рассказал, что вчера утром на территорию предприятия пришли 18 сотрудников СБУ, их сопровождали сотрудники Государственной службы чрезвычайной ситуации, а также Государственной службы радиологического контроля.

"Наибольшее внимание сотрудников СБУ было приковано к документам по финансово-хозяйственным отношениям нашей компании в рамках этого строительства. Это проект стоимостью 150 миллионов долларов - одна из крупнейших инвестиций в экономику нашей страны. И какое отношение он имеет к экоциду, мне трудно понять", - отметил Филипьев.

По его словам, во время обыска проводились мероприятия радиологического контроля, в частности на машине непрерывного литья заготовок №3 проводились измерения радиационного фона.

"Все эти измерения, и это зафиксировано в протоколе обыска, указывают на то, что радиационный фон находится в пределах нормы", - сказал главный юрисконсульт "АрселорМиттал Кривой Рог".

Он отметил, что экоцид - "чрезвычайно серьезное преступление не просто против национальной безопасности, но и мира и безопасности человечества", за который в Уголовном кодексе Украины предусмотрено лишение свободы на срок от 8-ми до 15-ти лет.

Юрисконсульт предприятия подчеркнул, что "АрселорМиттал Кривой Рог", по-прежнему готов к сотрудничеству с государственными органами власти, и во время обысков, которые закончились около трех ночи, предприятие предоставило все документы и "полное содействие в сборе информации, несмотря даже на многочисленные нарушения, допущенные при обыске". О каких именно нарушениях идет речь, главный юрисконсульт не уточнил.

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"Я хотел бы сказать, что, наверное, этот день войдет в историю Украины. Новой точкой отсчета в отношениях между этим государством и инвесторами. Я хочу призвать всех неравнодушных обратить на эту ситуацию внимание ", - подчеркнул Филипьев.

12 июля президент Владимир Зеленский поинтересовался у представителей одного из крупнейших предприятий не только города, но и страны - "АрселорМиттал Кривой Рог", какие конкретные меры были приняты для улучшения экологической ситуации в регионе и уменьшения вреда местному населению. Речь шла о программе обязательств, которые компания взяла на себя. Также он затронул, в частности, вопросы недопуска проверок на производство и вывод из эксплуатации мартеновского цеха в 2016-2017-х, чего не было сделано.