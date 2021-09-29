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среда, 29 сентября 2021 18:55

СБУ зафиксировала фальсификации на выборах в Госдуму РФ

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СБУ зафиксировала фальсификации на выборах в Госдуму РФ
Российские кураторы организовали высокую явку и поддержку партии. Фото: ua.news

Служба безопасности Украины зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в Госдуму России.

Население фактически проигнорировало голосования, но российские кураторы организовали высокую явку и поддержку партии Единая Россия. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что автобусы, которые возили так называемых "избирателей" с ОРДЛО на территорию России, курсировали полупустыми. А по документам у них было 100% загрузки мест.

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"Незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках ранее открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции", - говорится в сообщении.

Большинство махинаций осуществили через электронное голосование. В частности, организаторы собирали персональные данные "зависимых бюджетников" и вводили их данные в систему без личного участия "избирателей".

"Выборы" в Госдуму РФ состоялись 17-19 сентября.

К ним привлекали жителей оккупированных РФ Крыму и районов Донецкой и Луганской областей. В оккупированных районах почти месяц действовали сотни "разъяснительных центров". Там украинцам массово выдавали российские паспорта.

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