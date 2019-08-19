СБУ задержала боевика ДНР – он признал вину и "слил" военных РФ

Боевик присоединился к одному из незаконных вооруженных формирований РФ еще в 2014 году. Фото: https://today.ua

В Киевской области контрразведка СБУ задержала бывшего боевика ДНР, который 3 месяца отбывал так называемую военную службу в рядах незаконных вооруженных формирований.

Во время следствия установили, что мужчина присоединился к одной из группировок оккупационных сил России еще в 2014-м, сообщают в пресс-центре СБУ.

В течение нескольких месяцев мужчина занимался охраной "штаба" боевиков в Харцызске, привлекался к дежурствам на блокпостах и ​​позициях вблизи линии разграничения. Злоумышленник утверждает, что быстро разочаровался в "идеалах" террористов и почти 2 года работал на шахте, которая действует на оккупированной территории Донецкой области. Через 2 года переехал в столицу.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили доказательства его противоправной деятельности: несколько мобильных телефонов и компьютерную технику, содержащие переписку, связанную с участием в террористической организации.

Злоумышленник признал свою вину и дал показания о присутствии кадровых российских военных на временно оккупированных территориях.

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В конце июня в Донецкой области СБУ задержала боевика ОРДО.