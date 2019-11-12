СБУ взялась за российского пропагандиста Соловьева

СБУ открыла 2 дела против пропагандиста Владимира Соловьева. Фото: Patrioty

Служба безопасности Украины открыла два уголовных производства против российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Об этом со ссылкой на СБУ сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в Facebook.

"Открыто два уголовных производства, досудебное расследование которых осуществляется следователями отделами 2 управления с дислокацией в Мариуполе и 3 управления в Северодонецке. Это уже большой шаг вперед. Рано или поздно этот грязный "рупор Кремля" ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины, что он чуть ли не ежедневно озвучивает в эфире российского ТВ и в интервью интернет-СМИ ", - написал он.

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"Мое мнение неизменно – хоть следствие будет в Украине, а Володя сюда точно не сунет свой нос, при этом наши службы смогут подать запрос в Италию. Тогда романтика с дачей на озере Комо могут лишить там вида на жительство и внести в санкционные списки. Мой совет "соловьиному помету" следить за словами, а лучше уже сейчас подыскивать дачу где-нибудь в Самаре", - добавил Гончаренко.

Наибольшим доверием у жителей ОРДЛО пользуется президент РФ Владимир Путин. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования.