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суббота, 25 июля 2020 15:48

СБУ усилила меры безопасности в Киеве

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СБУ усилила меры безопасности в Киеве
На Киевщине установили повышенный "желтый" уровень террористических угроз. Фото: Reuters

Служба безопасности Украины усилила меры безопасности в Киеве.

Соответствующее решение приняли после недавнего захвата заложников в Луцке. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в пятницу, 24 июля.

"Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и области рекомендовала руководству АТЦ установить повышенный" желтый "уровень террористических угроз в регионе", - говорится в сообщении.

На Киевщине установили повышенный "желтый" уровень террористических угроз и усиленный график дежурств личного состава правоохранительных органов.

"Основные усилия сосредоточены на предотвращении террористической деятельности в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств", - отмечают в спецслужбе.

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Начальник киевского городского и областного управления СБУ Олег Головаш отметил, что ведомство обращает особое внимание на ситуацию с безопасностью в столичном регионе "независимо от заявлений любых политических сил или представителей местной власти".

"Ведь именно в Киеве находится много стратегических объектов. Поэтому усиленный контроль над ситуацией с безопасностью есть в столице привычным явлением для силовых органов. Происходит конструктивное сотрудничество", - сообщил он.

Поиски полтавского нападающего 32-летнего Романа Скрыпника, который в четверг под угрозой взрыва гранаты взял в заложники полицейского, не прекращались даже ночью. Но пока не дали результатов. К поискам привлекли все силовые структуры - различные подразделения полиции, Нацгвардии и СБУ.

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