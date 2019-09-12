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четверг, 12 сентября 2019 16:04

СБУ разоблачила правоохранителей, которые за деньги следили за бизнесменами

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Автор: ssu.gov.ua
 

В Киеве Служба безопасности Украины прекратила деятельность группы лиц, которые по заказу следили за предпринимателями.

В группу входили бывшие и нынешние сотрудники Нацполиции, СБУ и ранее судимые киевляне, сообщает пресс-служба СБУ.

С 2015 года злоумышленники систематически прослушивали мобильные телефоны, следили за объектами, взламывали аккаунты пользователей в соцсетях, электронной почте и мессенджерах, вмешивались в информационные ресурсы правоохранительных органов.

Клиентов искали в бизнес-кругах. Расценки зависели от сложности задачи и достигали нескольких тысяч долларов за "комплекс услуг".

Автор: ssu.gov.ua
 

Участие в нелегальном бизнесе каждого из злоумышленников было четко определено. Организаторы - двое жителей столицы - отвечали за поиск клиентов и прием заказов. Бывшие полицейские проводили визуальное наблюдение, контактировавших с полицейскими и СБУ. Нынешние правоохранители непосредственно осуществляли прослушивание.

Шестерых участников группы задержали во время передачи заказчику флэш-носителя с недельным отчетом трафика соединений его бизнес-конкурента.

Сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства и работы злоумышленников в Киеве и Харькове. Изъяли сводные отчеты по результатам слежения, вредоносные программы для несанкционированного вмешательства в работу компьютерной техники. Обнаружили копии баз данных органов государственной власти, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, боеприпасы к автоматическому стрелковому оружию, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В СБУ начали функциональный аудит собственных структурных подразделений. Создали рабочие группы, которые должны организовать и провести анализ, определить эффективность подразделений спецслужбы.

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