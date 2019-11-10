СБУ разоблачила нелегальный экспорт леса

СБУ разоблачила группу дельцов, которые незаконно экспортировали лес. Фото: ssu.gov.ua/

Сотрудники СБУ разоблачили преступную группу, которая экспортировала незаконно вырубленную древесину из Ивано-Франковской области и Буковины.

"Злоумышленники в течение 2019 противоправно переправили за границу более двух тысяч кубометров древесины хвойных пород. Для легализации незаконно вырубленного леса они использовали украденные у реальных предпринимателей или поддельные товарно-транспортные накладные об происхождении продукции. На их основе изготавливались сертификаты для оформления таможенной документации. Часть древесины вывозилась за границу вне таможенного контроля", - сообщает пресс-служба СБУ.

Во время обысков правоохранители изъяли документацию для легализации и вывоза за пределы Украины незаконно срубленной древесины на сумму более 3 млн.

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