СБУ проверяет канал "1+1"

Ведомство хочет узнать, кто влияет на канал. Фото: СБУ

Телеканал "1+1" проверяет Служба безопасности Украины.

Цель проверки - выяснить, кто влияет на его политику и является бенефициаром, сообщил советник председателя Офиса Президента Михаил Подоляк.

В ОП не усматривают проблемы в работе телеканала. Там считают, что "1+1" как бы "играет в политику". Подоляк отметил, что такая ситуация является нормальной для того, чтобы конкурировать среди медиа.

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"СБУ должны проверить, кто является бенефициаром, какое влияние на управление оказывается, условно говоря, какое влияние на информационную политику по определенным пакетом акций", - сказал Подоляк.

По его словам, все каналы - проукраинские. Но, есть ли у них нарушения, в ОП не говорят. В то же время, очевидных проблем, которые были в пула Медведчука, нет.

"Они идеологически могут нравиться или не нравиться. Но все они проукраинские каналы, за исключением пула Медведчука", - добавил Подоляк.

Президент России Владимир Путин отреагировал на закрытие телеканалов его кума Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne и ZIK. По его словам, санкции против телеканалов - это "использование инструментов в политических силах".