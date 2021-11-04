СБУ принесла извинения украинскому актеру за внесение в черный список

Служба безопасности Украины признала, что ошибочно внесла украинского актера Валентина Томусяка в список лиц, несущих угрозу национальной безопасности Украины. В ведомстве принесли извинения за это.

Пост с заявлением СБУ Томусяк распространил в Facebook.

"СБУ инициировала исключение актера Валентина Томусяка из перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующее представление направили в Министерство культуры и информационной политики. Дополнительную и детальную проверку представленных предложений проведут отдельно", - подчеркнули в СБУ.

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Валентина Томусяка перепутали с другим участником съемочной группы пропагандистского фильма России о войне на Донбассе "Солнцепек". Однако детальное изучение состава группы показало, что актер не участвовал в съемках.

Томусяк заявил, что к этой картине не имеет отношения, а с начала войны не был в России и не посещал оккупированный Крым.