СБУ получила доказательства сотрудничества создателей NotPetya со спецслужбами РФ

Специалисты спецслужбы зафиксировали новую целенаправленную атаку на информационно-телекоммуникационные системы госорганов. Фото: ICTV

Служба безопасности Украины получила новые доказательства агрессии российских спецслужб против Украины в виде кибератак, которые осуществлялись в течение 2015-2017 годов на объекты критической инфраструктуры.

Речь идет о причастности РФ к кибератакам BlackEnergy и NotPetya, информирует СБУ.

"Специалисты спецслужбы зафиксировали новую целенаправленную атаку на информационно-телекоммуникационные системы государственных органов Украины. Хакеры использовали новые образцы вредоносного программного обеспечения, функциональные возможности которого предусматривают удаленное администрирование процессов операционной системы и копирование файлов, слежение за действиями пользователей, перехват паролей", - сообщили в ведомстве.

СБУ вместе с антивирусной компанией установили, что эти компьютерные вирусы являются обновленными версиями бэкдора Industoyer. Они имеют сходные признаки, в частности используют подобные фрагменты программного кода, процедуры развертывания, использования вычислительных возможностей зараженных систем и др. Кроме того зафиксировали использование отдельных инструментов, которые принадлежат хакерской группировке, которая провела кибератаки BlackEnergy и NotPetya.

"Ситуационным центром обеспечения кибербезопасности СБ Украины установлены объекты указанной кибератаки, оказана помощь в локализации ее последствий и минимизации киберугроз ИТ-инфраструктурам органов государственной власти", - заверили в ведомстве.

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В июне 2017 года украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, медиа и другие крупные предприятия подверглись массированной хакерской атаке. Ее распространил вирус NotPetya, который блокировал работу. Вирус распространялся также в России, Англии, Индии и других странах Европы и Азии. Уже к 30 июня по всему миру убытки от кибератаки составили 8 млрд долларов.