СБУ показала на видео, как любовь спасает жизнь

Российский солдат сдался, потому что попросила девушка. Фото: скриншот с видео

Специалисты Службы безопасности Украины обнародовали видео, как российский солдат звонит по телефону свои девушке сообщить, что сдался в плен.

"Мужчина родом из северной Осетии. Звонит своей девушке из украинского Бердичева. Говорит, что сдался в плен. Об этом его попросила его же любимая. Он послушался, потому что хочет быть с ней. В этом случае любовь спасла ему жизнь. Плен - единственный выход для захватчиков", - сообщают в СБУ.

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Министерство обороны Украины предлагает полную амнистию и пять миллионов рублей российским военным, которые сложат оружие и добровольно сдадутся в плен. Денежные средства на это собирают лидеры мировой ИТ-индустрии.