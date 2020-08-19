СБУ опровергла свою причастность к задержанию вагнеровцев в Беларуси

В спецслужбе утверждают, что титрование одного из участников разговоров как "офицер СБУ" является домыслом и сознательной манипуляцией. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины не имеет отношения к истории с появлением и задержанием российских боевиков частной военной компании Вагнера в Беларуси.

Ни один сотрудник СБУ не участвовал в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксировали на обнародованных ранее аудиозаписях, сообщает СБУ.

"Данные об участии СБУ в так называемой вагнеровской спецоперации являются обычным фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, более недели назад было именно российское издание", - сообщили в СБУ.

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В спецслужбе утверждают, что титрование одного из участников разговоров как "офицер СБУ" является домыслом и сознательной манипуляцией.

Инициаторы таких информационных вбросов действуют по логике "несколько раз пересказанная ложь может кому-то показаться правдой" и призывают внимательнее относиться к информационной гигиене и не распространять слухов в пользу недружественных стран.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК Вагнера в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией Службы безопасности Украины.