СБУ никак не причастна к "вагнеровцам" - глава украинской разведки

Буданов рассказал о принадлежности Украины к "вагнеровцам". Фото: Цензор

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией Службы безопасности Украины.

"Достаточное количество фактов свидетельствует о том, что это спецоперация российских спецслужб. Во-первых, десятки людей с опытом боевых действий в гибридных конфликтах в разных странах, в том числе на Донбассе, появились в столице Беларуси прямо накануне судьбоносных президентских выборов. Во-вторых, только несведущий человек может поверить в сказку, будто этих "наивных" боевиков могли обманом затянуть в Минск", – сказал он в комментарии "Укринформу".

Буданов подчеркнул, что такие частные военные компании, как "Вагнер", работают в прямом подчинении российских силовых структур и никогда не действуют без их разрешения или координации.

"Очень подробную фейковую версию о якобы причастности СБУ к появлению "вагнеровцев" в Минске опубликовали российские спецслужбы в российском издании "Комсомольская правда" 6 августа. То есть, уже через неделю после задержания боевиков белорусскими силовиками и публичных обвинений в адрес России со стороны белорусских властей во вмешательстве во внутренние дела Беларуси и попытки повлиять на результаты выборов", – добавил он.

Глава украинской разведки уверен, что российская сторона готовила фейковую версию о якобы причастности СБУ к "вагнеровцам" заранее.

По его мнению, в появлении боевиков ЧВК "Вагнер" в Минске было три цели. Первая – психологическое давление на белорусские власти, которое вынудило бы их к более жестким действиям против протестантов. Вторая – возложение ответственности на Украину и ухудшение украинско-белорусских отношения. Третья – вынуждение Беларуси опереться на российскую поддержку.

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О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.