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вторник, 01 декабря 2020 02:27

СБУ обыскала фонд венгров в Закарпатье. В Венгрии отреагировали

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СБУ обыскала фонд венгров в Закарпатье. В Венгрии отреагировали
Оперативники обнаружили печатную продукцию, пропагандирующую идеи "Великой Венгрии". Фото: СБУ

На Закарпатье сотрудники СБУ обыскали благотворительный фонд, который имеет отношение к венграм. В частности, сотрудники спецслужбы провели следственные действия у лидера "Партии венгров Украины", депутата Верховной Рады прошлых созывов Василия Брензовича.

Оперативники обнаружили печатную продукцию, пропагандирующую идеи "Великой Венгрии" и создание венгерской автономии в Закарпатье. СБУ изъяла компьютерную технику, средства связи и другие вещи, которые могут быть вещественными доказательствами, пишет ZN.ua.

В "Партии венгров Украины" уточнили, что правоохранители приходили в центральный офис партии в Ужгороде, домой к Брензовичу, а также в офисы БФ "Эган Эде" и "Закарпатского венгерского института". Санкции на обыск выдал суд в Запорожье.

В Венгрии отреагировали на обыски. Там заявили, что вызывают посла Украины и планируют жаловаться в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в Фейсбук.

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В частности, 1 декабря, на встрече с членами НАТО Венгрия поставит вопрос действий украинских правоохранителей и властей относительно венгров в Закарпатье.

Сиярто также обвинил Украину в эскалации отношений с соседней страной.

Служба безопасности Украины провела в Закарпатье санкционированные обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов. Проверяется информация о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

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