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пятница, 04 сентября 2020 20:50

СБУ обнаружила продавцов программ, которые шпионили в пользу России

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СБУ обнаружила продавцов программ, которые шпионили в пользу России
Компания незаконно продавала программное обеспечение. Фото: СБУ

Киберспециалисты СБУ разоблачили группу российских компаний, которые незаконно продавали российское программное обеспечение.

Злоумышленники успели продать более 100 программных продуктов, которые внедрялись в государственных структурах, передает СБУ.

"Эти программы скрыто собирали информацию и передавали все действия пользователей на серверы, контролируемые российскими спецслужбами. Проведенная экспертиза подтвердила, что программные продукты являются шпионскими. По предварительным выводам специалистов, они созданы и используются в интересах спецслужб страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Следователи СБУ провели обыски в офисах в Киеве и Днепропетровской обл. Они изъяли оборудование, принадлежности и документы.

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Сейчас сотрудники спецслужбы устанавливают всех покупателей шпионских программ и помогают удалить их с информационных систем.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

Австрия впервые решила выслать из страны российского дипломата. Его заподозрили в промышленном шпионаже.

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