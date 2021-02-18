СБУ объявила подозрение замминистру обороны РФ

Максимальное наказание за совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено в виде пожизненного лишения свободы. Фото: t.me/SBUkr

Служба безопасности Украины объявила о подозрении заместителю министра обороны РФ, генерал-полковнику Андрею Картаполову. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Картаполов в январе-феврале 2015-го планировал и координировал действия подразделений вооруженных сил России и подконтрольных им боевиков, которые захватывали Дебальцево и прилегающие к нему населенные пункты, сообщает пресс-служба СБУ. В то время он занимал должность заместителя начальника Генштаба ВС РФ.

В августе 2014 года Картаполов совместно с другими представителями командования ВС РФ: обеспечивал планирования и управления российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины, принимал участие в организации убийства украинских воинов возле м. Иловайск и обеспечивал дальнейшую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Максимальное наказание за совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено в виде пожизненного лишения свободы.

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13 января 2015 года во время массированного обстрела упала диспетчерская башня Донецкого аэропорта. 242 дня несмотря на жару и зимние холода наши добровольцы героически держали оборону этого объекта. Оккупанты неоднократно, но безуспешно пытались захватить ДАП. В какой-то момент они начали называть украинских защитников киборгами. Об обороне Донецкого аэропорта украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев снял фильм "Киборги".