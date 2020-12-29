СБУ не нашла причин не пускать рэпера Моргенштерна в Украину

Российский рэпер Моргенштерн выступит в Украине. Фото: Instagram.com/MORGEN_SHTERN

Российского репера Моргенштерна, настоящее имя Алишер Валеев, проверила СБУ относительно оснований о недопущении в Украине. Причин в отказе ему не было.

Проверку провели весной этого года. Согласно украинскому законодательству она может повториться, как и к любому гражданину страны-агрессора, сообщила пресс-служба СБУ.

"На основании запроса организатора гастрольных мероприятий, по состоянию на конец июля этого года, осуществлена проверка запрашиваемого вами гражданина РФ. Организаторам сообщено, что на момент проверки основания для недопущения этого гражданина к участию в гастрольной деятельности в Службе безопасности Украины отсутствуют", - говорится в ответе на запрос "Радио Свобода".

В ведомстве отметили, что отсутствие такого ответа от Службы безопасности на момент запроса от организатора гастролей в Украине гражданина РФ, не означает отсутствие законных оснований для недопущения на момент пересечения государственной границы Украины.

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Концерты скандального репера Моргенштерна в Украине анонсировал Александр Порядченко, основатель сервиса kontramarka.ua. Они должны состоятся летом следующего года: 3 июня - Киев, 4 июня - Харьков, 6 июня - Запорожье. Это сообщение вызвало критику в сети.