СБУ готовит учения в Киевской обл. - просит людей не пугаться и иметь при себе документы

В районе Белой Церкви пройдут учения. Фото: "Антикор"

СБУ проведет в Киевской обл. масштабные антитеррористические учения.

"17-21 февраля координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в г. Киеве и Киевской области проведет масштабные антитеррористические учения в Белой Церкви и прилегающих районах Киевской области. В мероприятиях примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Вооруженных сил Украины и органов государственной власти", - говорится в сообщении ГУ СБУ в Киеве и Киевской обл. в Facebook.

Служба безопасности Украины призывает жителей Киевщины во время проведения учений не пугаться групп спецназовцев и военных и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.

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Спецслужба просит соблюдать правила обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Для участия в военных учениях "Си Бриз" в 2020 году в Украину впервые приедут представители Японии, Южной Кореи и Норвегии. Специалисты из стран - партнеров Украины в Одессе разработали детальный план проведения учений, запланированных на июль, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.