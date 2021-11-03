СБУ должна заняться антивакцинаторами - Радуцкий

В Киеве антивакцинаторы перекрыли улицу. Фото: Telegraf

Митинг антивакцинаторов в Киеве должна проверить СБУ.

Об этом сказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, сообщает "Сегодня".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двое "слуг народа" проголосовали против борьбы с коронавирусом

"Митинг мешает киевлянам, а больше всего он мешает врачам, потому что сегодня в Киеве уже открывается больница следующей очереди. И то, что сейчас там эта вакханалия проходит, а еще и с явными цитатами с российских сайтов. Я считаю, что там Служба безопасности должна поработать ", – сказал Радуцкий.

В среду под Верховной Радой собрались люди, протестующие против вакцинации. Они также перекрыли движение транспорта. Присутствующие держат плакаты: "Нет Covid-геноциду", "Нет Covid фашизму", "Нет Covid паспортам", "Мое тело! Мой выбор! Мои права!".