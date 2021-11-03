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среда, 03 ноября 2021 10:39

СБУ должна заняться антивакцинаторами - Радуцкий

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СБУ должна заняться антивакцинаторами - Радуцкий
В Киеве антивакцинаторы перекрыли улицу. Фото: Telegraf

Митинг антивакцинаторов в Киеве должна проверить СБУ.

Об этом сказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, сообщает "Сегодня".

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"Митинг мешает киевлянам, а больше всего он мешает врачам, потому что сегодня в Киеве уже открывается больница следующей очереди. И то, что сейчас там эта вакханалия проходит, а еще и с явными цитатами с российских сайтов. Я считаю, что там Служба безопасности должна поработать ", – сказал Радуцкий.

В среду под Верховной Радой собрались люди, протестующие против вакцинации. Они также перекрыли движение транспорта. Присутствующие держат плакаты: "Нет Covid-геноциду", "Нет Covid фашизму", "Нет Covid паспортам", "Мое тело! Мой выбор! Мои права!".

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