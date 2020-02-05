Сборная России по футболу не будет участвовать в чемпионате мира

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Сборную России по футболу не допустят к участию в чемпионате мира-2022 в Катаре.

Однако официального подтверждения решения пока нет, сообщил арабский телеканал beIN SPORTS на странице в Twitter.

"Если они квалифицируются, то команда, представляющая Россию, не может участвовать, но... они могут подать заявку на участие на нейтральной основе, а не как представители России", - сообщил Джонатан Тейлор, председатель комитета WADA по соответствию.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) официально лишило Россию возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира в течение следующих 4 лет.

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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обнаружило, что 145 из 298 подозрительных записей о допинг-пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории были изменены или удалены. Об этом сообщил глава отдела расследований ВАДА Гюнтер Юнгер в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.